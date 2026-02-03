< sekcia Ekonomika
Ceny zlata a striebra sa vrátili k výraznému rastu
Spotová cena zlata dosiahla pred 11.00 h SEČ 4921,42 USD (4156,60 eura) za troyskú uncu (31,1 g).
Autor TASR
Londýn 3. februára (TASR) - Ceny zlata a striebra sa po prepade v minulých dňoch vrátili v utorok k prudkému rastu, pričom cena zlata by mohla zaznamenať najvýraznejší rast za jeden deň za viac než 17 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spotová cena zlata dosiahla pred 11.00 h SEČ 4921,42 USD (4156,60 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania, v ktorom počas dňa dosiahla minimum na úrovni 4403,24 USD/unca, to predstavuje zvýšenie o 5,5 %. Ak sa tempo rastu nezmení, cena zlata smeruje k najvýraznejšiemu dennému rastu od novembra 2008. Rekordnú úroveň zaznamenalo zlato vo štvrtok 29. januára, keď jeho cena dosiahla 5594,82 USD/unca.
Cena zlata, ale aj striebra sa v piatok (30. 1.) prepadla v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na post prezidenta americkej centrálnej banky nominuje bývalého guvernéra Fedu Kevina Warsha. Ten bol počas pôsobenia vo Fede známy ako stúpenec prísnejšej menovej politiky a jeho nominácia sa odrazila na posilnení dolára. Podľa analytikov však nominácia Warsha nebola jediným dôvodom a ceny drahých kovov výrazne ovplyvnil výber ziskov investormi. Tí teraz začali s opätovným nákupom.
Po piatkovom prepade a pokračovaní poklesu v pondelok sa k výraznému rastu vrátila v utorok aj cena striebra. Tá sa v piatok prepadla o rekordných 27 % a následne v pondelok klesla o ďalších zhruba 6 %. V utorok sa však zvýšila o 9,2 % na 86,7 USD/troyská unca.
Cena platiny sa zvýšila o 5,3 % na 2233,95 USD a výrazný rast zaznamenala aj cena paládia. Tá vzrástla o 4,2 % na 1792,35 USD/unca.
(1 EUR = 1,184 USD)
Spotová cena zlata dosiahla pred 11.00 h SEČ 4921,42 USD (4156,60 eura) za troyskú uncu (31,1 g). Oproti záveru predchádzajúceho obchodovania, v ktorom počas dňa dosiahla minimum na úrovni 4403,24 USD/unca, to predstavuje zvýšenie o 5,5 %. Ak sa tempo rastu nezmení, cena zlata smeruje k najvýraznejšiemu dennému rastu od novembra 2008. Rekordnú úroveň zaznamenalo zlato vo štvrtok 29. januára, keď jeho cena dosiahla 5594,82 USD/unca.
Cena zlata, ale aj striebra sa v piatok (30. 1.) prepadla v reakcii na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na post prezidenta americkej centrálnej banky nominuje bývalého guvernéra Fedu Kevina Warsha. Ten bol počas pôsobenia vo Fede známy ako stúpenec prísnejšej menovej politiky a jeho nominácia sa odrazila na posilnení dolára. Podľa analytikov však nominácia Warsha nebola jediným dôvodom a ceny drahých kovov výrazne ovplyvnil výber ziskov investormi. Tí teraz začali s opätovným nákupom.
Po piatkovom prepade a pokračovaní poklesu v pondelok sa k výraznému rastu vrátila v utorok aj cena striebra. Tá sa v piatok prepadla o rekordných 27 % a následne v pondelok klesla o ďalších zhruba 6 %. V utorok sa však zvýšila o 9,2 % na 86,7 USD/troyská unca.
Cena platiny sa zvýšila o 5,3 % na 2233,95 USD a výrazný rast zaznamenala aj cena paládia. Tá vzrástla o 4,2 % na 1792,35 USD/unca.
(1 EUR = 1,184 USD)