Ceny zlata dosiahli nový rekord
Celkovo ceny kovov v utorok vzrástli, pričom striebro dosiahlo takmer 14-ročné maximum, zatiaľ čo platina sa priblížila k 11-ročnému maximu.
Autor TASR
Singapur 2. septembra (TASR) - Ceny zlata v utorok počas obchodovania v Ázii vzrástli a dosiahli nový rekord, keďže stávky na zníženie úrokových sadzieb v USA a neistota ohľadom ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa zvyšujú príťažlivosť žltého kovu. TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Celkovo ceny kovov v utorok vzrástli, pričom striebro dosiahlo takmer 14-ročné maximum, zatiaľ čo platina sa priblížila k 11-ročnému maximu. Stalo sa tak v čase, keď dolár klesol na najnižšiu úroveň za päť týždňov, keďže trhy očakávajú zníženie úrokových sadzieb americkej centrálnej banky Fed.
Spotová cena zlata sa v utorok nakrátko vyšplhala na rekordné maximum 3508,54 USD (2994,91 eura) za uncu (31,1 g) a bola o 0,8 % vyššia ako predchádzajúci deň na konci obchodovania. A decembrový kontrakt na zlato dosiahol vrchol na úrovni 3578,20 USD/unca. Neskôr spotové zlato časť ziskov zmazalo a o 7.25 h SELČ sa predávalo po 3494,56 USD/unca, čo bolo o 0,5 % viac ako v predchádzajúci deň.
K nárastu cien zlata prispela neistota ohľadom ciel amerického prezidenta Donalda Trumpa po tom, čo odvolací súd minulý týždeň rozhodol, že sú nezákonné.
Hoci odvolací súd uviedol, že Trumpove clá by mohli zostať v platnosti do polovice októbra, prezident rozhodnutie kritizoval a povedal, že ho napadne na Najvyššom súde.
To zvýšilo neistotu ohľadom Trumpových ciel, z ktorých väčšina nadobudla účinnosť v auguste. Akékoľvek rozhodnutie proti clám prinúti Washington rokovať o nedávnych dohodách s hlavnými obchodnými partnermi.
Stávky na zníženie úrokových sadzieb v USA v septembri podporili tiež zlato, a to aj napriek tomu, že údaje z minulého týždňa ukázali, že inflácia stagnovala.
(1 EUR = 1,1715 USD)
