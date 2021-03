Ceny zlata podporilo oslabenie dolára a v stredu vzrástli

New York 31. marca (TASR) - Ceny zlata si v stredu polepšili. Podporilo ich oslabenie dolára. Napriek tomu však zrejme zaznamenajú najprudší kvartálny pokles za viac než 4 roky, nárast výnosov amerických dlhopisov totiž znížil dopyt po zlate.



Spotová cena zlata sa o 19.19 h SELČ nachádzala s plusom 1,69 % na 1713,74 USD (1461,61 eura) za uncu (31,1 gramu). Predtým klesla až na 1677,61 USD za uncu, čo bolo najmenej od 8. marca. Júnový kontrakt na zlato na komoditnej burze COMEX sa o 19.09 h SELČ predával so ziskom 1,68 % po 1714,30 USD za uncu.



Zlato sa od začiatku roka oslabilo o viac než 10 % a zrejme zaznamená najhorší kvartál od konca roka 2016 a tretí mesačný pokles po sebe.



Trh si tiež všíma "veľmi veľký štrukturálny stimulačný plán", uviedol šéf obchodovania s kovmi firmy High Ridge Futures David Meger s ohľadom na plán investícií do infraštruktúry amerického prezidenta Joea Bidena. Dodal, že obavy z inflácie sa zvyšujú.



Zlato je považované za zabezpečenie proti inflácii. Nárast výnosov amerických vládnych dlhopisov však znížil jeho atraktivitu, keďže na rozdiel od dlhopisov negeneruje úrokový výnos.



V stredu sa posilnilo aj striebro. Spotová cena striebra sa o 19.34 h SELČ nachádzala s plusom 1,96 % na 24,50 USD za uncu. Od začiatku marca však cena striebra padla o vyše 8 %. Platina si v stredu polepšila o 3 % a paládium o 1,3 %.



(1 EUR = 1,1725 USD)