Ceny zlata sa držia nad dôležitou hranicou 2500 USD/unca

New York 19. augusta (TASR) - Ceny zlata v pondelok mierne klesli, naďalej sa však držia nad psychologicky dôležitou hranicou 2500 USD za uncu (31,1 gramu) po tom, ako na záver minulého týždňa zaznamenali nové historické maximum blízko hranice 2510 USD/unca. Podporili ich najmä očakávania zníženia úrokových sadzieb v USA na budúci mesiac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotová cena zlata dosiahla do 7.58 h SELČ 2501,03 USD (2274,90 eura) za uncu. V porovnaní so záverom obchodovania v piatok (16. 8.), keď cena zlata vzrástla na nové maximum 2509,65 USD/unca, to predstavuje pokles o 0,3 %. Septembrový kontrakt na zlato zaznamenal mierny rast o 0,1 % na 2539,80 USD/unca.



Za rastom ceny zlata na nový rekord sú najmä očakávania trhov, že americká centrálna banka (Fed) pristúpi na najbližšom zasadnutí v septembri k zníženiu úrokových sadzieb. Okrem toho cenu žltého kovu, ktoré slúži aj ako takzvaný bezpečný prístav, tlačí nahor pretrvávajúce geopolitické napätie. Od začiatku roka vzrástla cena zlata o viac než 20 %.



Minulý týždeň zverejnili USA niekoľko ekonomických údajov, ktoré zvýšili dôveru v najväčšiu ekonomiku sveta. Miera inflácie za júl sa zmiernila a maloobchodné tržby rástli najvýraznejšie za 1,5 roka. Navyše, lepšie údaje prišli aj z amerického trhu práce, konkrétne o počte nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti.



Trhy sú preto optimistickejšie, čo sa týka zníženia úrokových sadzieb zo strany Fedu. Už sa nerieši, či centrálna banka úroky zredukuje, ale v akom rozsahu. Najviac sa počíta so znížením o 25 bázických bodov, pričom pravdepodobnosť takejto redukcie je stanovená na 75,5 %.



(1 EUR = 1,0994 USD)