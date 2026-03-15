Ceny zlata v piatok klesli a zaznamenali druhý stratový týždeň po sebe
New York 15. marca (TASR) - Ceny zlata v piatok (13. 3.) klesli a zaznamenali druhý stratový týždeň po sebe. Silnejší dolár a obavy z inflácie, ktoré podporuje konflikt na Blízkom východe, totiž znížili očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Bloomberg.
Spotové zlato sa v piatok znížilo o 1,18 % na 5019,49 USD (4373,90 eura) za uncu (31,1 g). Aprílový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex stratil 1,25 % a uzavrel na 5061,70 USD za uncu. Počas uplynulého týždňa sa oslabil o viac ako 2,5 %.
„Trh zostáva dlhodobo pozitívny voči zlatu z hľadiska alokácie aktív, no kov sa posúva k najnižším úrovniam od začiatku konfliktu s Iránom, keďže dolár je na takmer štvormesačnom maxime,“ uviedol nezávislý obchodník s kovmi Tai Wong.
Hoci je zlato tradičným nástrojom na ochranu pred infláciou a neistotou, vyššie úrokové sadzby znižujú jeho atraktivitu, keďže zvyšujú náklady na držbu kovu. Piatkové údaje ukázali, že spotrebiteľské výdavky v USA v januári vzrástli o niečo viac, než sa čakalo, čo spolu s pretrvávajúcou infláciou a vojnou na Blízkom východe posilnilo názor analytikov, že Fed ešte dlhší čas sadzby nezníži.
Spotová cena striebra klesla o 3,88 % na 80,59 USD za uncu. Platina sa oslabila o 4,90 % a paládium o takmer 4,10 %.
(1 EUR = 1,1476 USD)
