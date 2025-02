Ceny zlata v piatok klesli, zaznamenali však siedmy týždenný nárast

New York 16. februára (TASR) - Ceny zlata v piatok (14. 2.) klesli. Dôvodom bolo vyberanie ziskov. Napriek tomu však zaznamenali siedmy týždenný nárast za sebou. Zlato sa totiž počas týždňa posilnilo, keďže hrozba obchodnej vojny zvýšila záujem o bezpečné aktíva. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Februárový kontrakt na zlato v piatok stratil 42,30 USD alebo 1,45 % a uzavrel na 2883,60 USD (2752,05 eura) za uncu (31,1 gramu). Za celý týždeň si však mierne polepšil, keď si pripísal 0,57 %. Spotová cena zlata v piatok klesla o 45,68 USD alebo 1,56 % na 2882,53 USD za uncu.



Februárový kontrakt na striebro si v piatok pripísal 0,151 USD alebo 0,46 % a uzavrel na 32,801 USD za uncu. Striebro sa za uplynulý týždeň posilnilo takmer o 1,5 %.



Dolárový index v piatok padol až na 106,57 bodu, neskôr sa zotavil na 106,70 bodu. Dôvodom bol nárast optimizmu v súvislosti s mierovou dohodou medzi Ruskom a Ukrajinou a odkladom recipročných amerických ciel.



Americký prezident Donald Trump podpísal prezidentské memorandum o recipročných clách, ktoré by podľa jeho slov mohli vstúpiť do platnosti už 2. apríla.



(1 EUR = 1,0478 USD)