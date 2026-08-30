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Ceny zlata v piatok klesli
Spotová cena zlata v piatok klesla o 3,13 % na 4455,11 USD (3826,43 eura) za uncu (31,1 g).
Autor TASR
New York/Londýn 30. augusta (TASR) - Ceny zlata v piatok (28. 8.) klesli. Dôvodom bol nárast očakávaní, že americká centrálna banka (Fed) v boji proti inflácii zvýši úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.
Spotová cena zlata v piatok klesla o 3,13 % na 4455,11 USD (3826,43 eura) za uncu (31,1 g). Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej burze Comex stratil 2,88 % a uzavrel na 4529,90 USD za uncu. Spotové zlato sa počas uplynulého týždeň oslabilo o 4,7 % a decembrový kontrakt o necelé 4 %.
Šéf Fedu Kevin Warsh v pozorne sledovanom prejave pri otvorení tradičného stretnutia centrálnych bankárov v Jackson Hole vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie.
Warsh uviedol, že vysoká inflácia je „znepokojujúca“ a že by len ťažko označil súčasné finančné podmienky za reštriktívne. Trhy to pochopili ako signál potenciálneho sprísnenia menovej politiky.
„Zlato dostalo tvrdý zásah po tom, čo šéf Fedu Kevin Warsh potvrdil, že inflácia sa výraznejšie nespomaľuje a že Fed má ešte pred sebou kus práce,“ uviedol nezávislý analytik Tai Wong.
Vyjadrenia šéfa Fedu tiež podporili americký dolár, ktorý sa dostal na najvyššiu úroveň za viac než týždeň, čím sa zlato oceňované v dolároch stalo drahším pre investorov používajúcich iné meny.
Ešte v utorok (25. 8.) zlato dosiahlo viac ako trojmesačné maximum 4696,18 USD za uncu, keď nadviazalo na rast vyvolaný oznámením amerického ministerstva financií o opatreniach na podporu trhu s dlhodobými štátnymi dlhopismi.
(1 EUR = 1,1643 USD)
Spotová cena zlata v piatok klesla o 3,13 % na 4455,11 USD (3826,43 eura) za uncu (31,1 g). Decembrový kontrakt na zlato na newyorskej burze Comex stratil 2,88 % a uzavrel na 4529,90 USD za uncu. Spotové zlato sa počas uplynulého týždeň oslabilo o 4,7 % a decembrový kontrakt o necelé 4 %.
Šéf Fedu Kevin Warsh v pozorne sledovanom prejave pri otvorení tradičného stretnutia centrálnych bankárov v Jackson Hole vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie.
Warsh uviedol, že vysoká inflácia je „znepokojujúca“ a že by len ťažko označil súčasné finančné podmienky za reštriktívne. Trhy to pochopili ako signál potenciálneho sprísnenia menovej politiky.
„Zlato dostalo tvrdý zásah po tom, čo šéf Fedu Kevin Warsh potvrdil, že inflácia sa výraznejšie nespomaľuje a že Fed má ešte pred sebou kus práce,“ uviedol nezávislý analytik Tai Wong.
Vyjadrenia šéfa Fedu tiež podporili americký dolár, ktorý sa dostal na najvyššiu úroveň za viac než týždeň, čím sa zlato oceňované v dolároch stalo drahším pre investorov používajúcich iné meny.
Ešte v utorok (25. 8.) zlato dosiahlo viac ako trojmesačné maximum 4696,18 USD za uncu, keď nadviazalo na rast vyvolaný oznámením amerického ministerstva financií o opatreniach na podporu trhu s dlhodobými štátnymi dlhopismi.
(1 EUR = 1,1643 USD)