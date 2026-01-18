< sekcia Ekonomika
Ceny zlata v piatok mierne klesli, za celý týždeň však vzrástli o 2 %
Striebro s januárovým kontraktom sa prepadlo o 3,785 USD alebo 4,12 % na 88,091 USD za uncu.
Autor TASR
New York 18. januára (TASR) - Ceny zlata v piatok (16. 1.) mierne klesli. Dôvodmi boli zníženie geopolitického napätia na Blízkom východe a posilnenie dolára. TASR o tom informuje na základe správ RTTNews a Bloomberg.
Februárový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex v piatok stratil 28,30 USD alebo 0,61 % a uzavrel na 4595,40 USD (3955,75 eura) za uncu (31,1 gramu). Spotová cena klesla o 0,43 % na 4596,09 USD. Napriek piatkovému poklesu ceny zlata druhý týždeň po sebe vzrástli, a to o niečo viac ako 2 %.
Striebro s januárovým kontraktom sa prepadlo o 3,785 USD alebo 4,12 % na 88,091 USD za uncu. Aj striebro však zaznamenalo druhý týždeň rastu, keď sa v uplynulom týždni posilnilo o 11,67 %.
Americký prezident Donald Trump najprv pohrozil vojenskými údermi proti Iránu po správach, že režim použil násilné metódy na potlačenie občianskeho povstania, ktoré trvá od decembra 2025. Trump však neskôr vyhlásil, že zásahy Teheránu proti demonštrantom sa zmierňujú, čo znížilo obavy z vojenského úderu USA.
(1 EUR = 1,1617 USD)
Februárový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex v piatok stratil 28,30 USD alebo 0,61 % a uzavrel na 4595,40 USD (3955,75 eura) za uncu (31,1 gramu). Spotová cena klesla o 0,43 % na 4596,09 USD. Napriek piatkovému poklesu ceny zlata druhý týždeň po sebe vzrástli, a to o niečo viac ako 2 %.
Striebro s januárovým kontraktom sa prepadlo o 3,785 USD alebo 4,12 % na 88,091 USD za uncu. Aj striebro však zaznamenalo druhý týždeň rastu, keď sa v uplynulom týždni posilnilo o 11,67 %.
Americký prezident Donald Trump najprv pohrozil vojenskými údermi proti Iránu po správach, že režim použil násilné metódy na potlačenie občianskeho povstania, ktoré trvá od decembra 2025. Trump však neskôr vyhlásil, že zásahy Teheránu proti demonštrantom sa zmierňujú, čo znížilo obavy z vojenského úderu USA.
(1 EUR = 1,1617 USD)