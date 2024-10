Ceny zlata v piatok mierne klesli

New York 6. októbra (TASR) - Ceny zlata v piatok (4. 10.) mierne klesli. Dôvodom bolo posilnenie dolára, ktorý podporilo zníženie očakávaní týkajúcich sa uvoľňovania menovej politiky v USA. Geopolitické napätie a konflikt na Blízkom východe však oslabovanie zlata obmedzili. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Dolárový index sa v piatok po nečakane dobrých údajoch z amerického trhu práce vyšplhal na 102,69 bodu. Neskôr síce prišiel o časť ziskov, ale so 102,56 bodu bol stále v pluse takmer o 0,6 %.



Spotová cena zlata v piatok klesla o 0,09 % na 2653,60 USD (2406,02 eura) za uncu (31,1 g). Minulý týždeň sa dostala až na rekordných 2685,42 USD za uncu. Októbrový kontrakt na zlato v piatok klesol o 11,30 USD alebo o 0,43 % na 2645,80 USD za uncu. Za celý týždeň si však polepšil o 1,50 USD alebo 0,06 %.



Októbrový kontrakt na striebro ukončil piatkové obchodovania so stratou 0,061 USD alebo 0,19 % na úrovni 32,128 USD za uncu. Za celý týždeň si pripísal 0,609 USD, teda takmer dve %.



(1 EUR = 1,1029 USD)