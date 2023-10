Ceny zlata v piatok prudko vzrástli

New York 15. októbra (TASR) - Ceny zlata v piatok (13. 10.) prudko vzrástli, keďže investori hľadali tzv. bezpečný prístav pre svoje peniaze. Dôvodom sú obavy o výhľad globálnej ekonomiky v dôsledku konfliktu medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas aj vyššie náklady na pôžičky, utlmený dolár a slabé údaje z čínskej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Decembrový kontrakt na zlato v piatok vzrástol o 58,50 USD alebo viac ako 3 % na 1941,50 USD (1844,83 eura) za uncu (31,1 gramu). To bolo jeho trojtýždňové maximum. Za celý týždeň zdraželo zlato o viac ako 5 %.



Decembrový kontrakt na striebro sa v piatok zvýšil o 0,936 USD na 22,895 USD za uncu.



"Obavy, že vojna medzi Izraelom a Hamasom by mohla viesť k širšej vojne na Blízkom východe, poslali ceny zlata strmo nahor," skonštatoval Edward Moya, hlavný analytik trhu v spoločnosti OANDA.