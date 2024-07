Ceny zlata v piatok výrazne vzrástli

New York 7. júla (TASR) - Ceny zlata v piatok (5. 7.) výrazne vzrástli. Podporilo ich oslabenie dolára a pokles výnosov amerických dlhopisov vlády po správe o ochladení trhu práce v USA.



Dolárový index, ktorý meria jeho hodnotu voči košu hlavných svetových mien, v piatok po správe amerického ministerstva práce padol na 104,83 bodu. Správa totiž podporila očakávania, že americká centrálna banka (Fed) by mohla čoskoro začať uvoľňovať menovú politiku.



Augustový kontrakt na zlato ukončil piatkové obchodovanie na newyorskej komoditnej burze Comex so ziskom 28,30 USD alebo 1,19 % na 2397,70 USD (2215,17 eura) za uncu (31,1 gramu). Júlový kontrakt stúpol o 28,70 USD alebo 1,22 % na 2388,50 USD za uncu, pričom za celý týždeň si polepšil o 2,6 %.



Júlový kontrakt na striebro sa zvýšil o 0,840 USD alebo 2,75 % na 31,388 USD za uncu. Striebro sa za celý týždeň posilnilo o 7,4 %.



(1 EUR = 1,0824 USD)