New York 16. augusta (TASR) - Ceny zlata v piatok vzrástli na nové maximá. Prispeli k tomu zmiernenie obáv z recesie v USA a vyhliadky na zníženie úrokových sadzieb americkej centrálnej banky Fed. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Spotová cena zlata v piatok do 15.55 h SELČ vzrástla o 1,5 % na 2493,86 USD (2268,38 eura) za uncu (31,1 gramu), zatiaľ čo septembrový kontrakt na zlato zdražel o 1,6 % na 2533,10 USD za uncu. Zlato je na dobrej ceste k tomu, aby si za celý týždeň pripísalo zisky nad 2 %.



Údaje o spomalení inflácie v USA v júli podporili stávky na to, že Fed v septembri zníži úrokové sadzby, hoci medzimesačný nárast spotrebiteľských cien spôsobil, že analytici očakávajú redukciu úrokov skôr o 25 bázických bodov ako o 50 bázických bodov. Aj silnejšie údaje o maloobchodných tržbách v USA vyvolali väčšiu dôveru v americkú ekonomiku.



Vyhliadky na nižšie sadzby Fedu sú pre zlato dobrým znamením. Aj pretrvávajúce obavy z totálnej vojny na Blízkom východe medzi Iránom a Izraelom udržiavajú v hre určitý dopyt po zlate.



(1 EUR = 1,0994 USD)