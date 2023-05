Ceny zlata v tomto týždni mierne klesli

New York 14. mája (TASR) - Cena zlata v piatok (12. 5.) takmer stagnovala a zostáva nad hranicou 2000 USD (1836,21 eura) za uncu (31,1 gramu). Za celý týždeň sa však mierne oslabila. Hlavným dôvodom bolo posilnenie dolára.



Júnový kontrakt na zlato na komoditnej burze Comex v piatok stratil 70 centov alebo 0,03 % a uzavrel na 2019,80 za uncu. Za celý týždeň klesol o 0,3 %.



Spotová cena zlata sa v piatok znížila o 4,28 USD alebo 0,21 % na 2010,77 USD za uncu. Júlový kontrakt na striebro sa znížil o 0,270 USD alebo 1,11 % na 24,154 USD za uncu.



Dolár podporili slová členky rady guvernérov americkej centrálnej banky (Fed) Michelle Bowmanovej, podľa ktorej menová politika bude musieť nejaký čas zostať dostatočne reštriktívna, aby Fed spomalil infláciu a vytvoril podmienky na podporu udržateľne silného trhu práce.



Medzi ďalšie faktory, ktoré mali takisto pozitívny vplyv na dolár, patril nárast napätia v americkom bankovom sektore a nevyriešený politický spor v Kongrese, týkajúci sa dlhového stropu. To spoločne s obavami, že ekonomika USA smeruje do recesie, podporilo atraktivitu dolára ako bezpečného prístavu.



Dolárový index si v piatok polepšil približne o 0,65 % a vzrástol na 102,71 bodu.



Nálada spotrebiteľov v USA sa v máji znížila viac, než sa čakalo, a aktuálne je najhoršia za 6 mesiacov. Index spotrebiteľskej dôvery v máji padol na 57,7 bodu zo 63,5 bodu v apríli, uviedla v piatok Michiganská univerzita vo svojom predbežnom odhade. Ekonómovia počítali so znížením indexu len na úrovni 63 bodov. Index sa dostal na najnižšiu úroveň od novembra 2022, keď klesol až na 56,8 bodu.



Správa Michiganskej univerzity tiež ukázala, že päťročné inflačné očakávania stúpli na 3,2 % z 3 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od roku 2011.



Investorov tiež znepokojuje spor v Kongrese, týkajúci sa dlhového stropu. Rozpočtový výbor Kongresu CBO v piatok varoval, že Spojené štáty by sa počas prvých dvoch júnových týždňov mohli dostať do platobnej neschopnosti, ak sa demokrati a republikáni nedohodnú na zvýšení dlhového stropu.