Ceny zlata v uplynulom týždni vzrástli
Autor TASR
New York/Londýn 12. apríla (TASR) - Ceny zlata sa v piatok (10. 4.) mierne oslabili, za celý uplynulý týždeň však vzrástli. Dôvodom bolo oslabenie amerického dolára po krehkom prímerí medzi USA a Iránom. Investori aktuálne prehodnocujú predovšetkým to, nakoľko je toto prímerie trvácne a aké dôsledky bude mať pre vývoj úrokových sadzieb. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Bloomberg.
Spotová cena zlata v piatok klesla o 17,14 USD alebo 0,36 % na 4749,75 USD (4055,80 eura) za uncu (31,1 g). Júnový kontrakt na zlato na newyorskej komoditnej burze Comex v piatok znížil o 30,6 USD alebo 0,64 % na 4787,40 USD za uncu. Za celý uplynulý týždeň si spotové zlato pripísalo 1,7 % a júnový kontrakt okolo 2,9 %.
Hoci cena zlata zostáva výrazne pod svojím januárovým historickým maximom, keď sa spotová cena dostala až nad 5500 USD za uncu, v medziročnom porovnaní je vyššie takmer o 50 %.
Zmiernenie napätia na Blízkom východe podporilo očakávania, že americká centrálna banka (Fed) bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, čo malo negatívny vplyv na dolár.
Z ostatných kovov spotová cena striebra v piatok vzrástla o 0,71 % na 75,88 USD za uncu a platina klesla o 2,5 % na 2048,47 USD.
(1 EUR = 1,1711 USD)
