Čerpacie stanice, fastfoody a developeri si od D1 sľubujú veľký biznis

Praha 20. novembra (TASR) - Nielen nekonečnú frustráciu vodičov, ale aj značne vysoké ambície obchodníkov vytvára kľúčová dopravná tepna v Česku. S opravenou diaľnicou D1 majú veľké plány prevádzkovatelia čerpacích staníc, fastfoody aj prenajímatelia priemyselných nehnuteľností. Zatiaľ čo pumpy stavili na rozvoj gastra a rozmach elektromobilov, developeri plánujú častejšiu výstavbu hál pozdĺž celej D1, nielen v okolí Prahy či Brna. Informoval o tom server e15.cz.



Pandémia urýchlila rast e-commmerce, čo sa prejavuje aj na nedostatku skladových kapacít. "Naši klienti sú preto nútení hľadať lokality na sklady ďalej od hlavného mesta. Sústredia sa najmä na diaľničné ťahy, predovšetkým na D1," povedala riaditeľka industriálu a logistiky v realitnej poradenskej spoločnosti Knight Frank Markéta Vrbasová.



Nedostatok kapacít (neobsadenosť na českom trhu sa pohybuje iba okolo 2,5 %) v kombinácii s rastúcim dopytom po sladoch a s drahšími stavebnými materiálmi ženie ceny nájmov nahor. Rast je výrazný najmä pri zjazdoch z D1 v okolí veľkých miest.



Mesačná výška nájomného v skladoch pozdĺž D1 sa pohybuje od 4,5 do 4,9 eura za štvorcový meter. Avšak areály developerov P3, CTP alebo GLP ležiace bližšie k Prahe stoja nájomcov až 6,5 eura. "Otázkou je, či napríklad logistické firmy obchodujúce s nízkou maržou dokážu také nájmy platiť v dlhodobom horizonte," uviedla Vrbasová. "Alternatívou zostávajú lokality ďalej od Prahy na D1. Očakávame, že výstavba sa rozšíri do blízkosti prakticky všetkých zjazdov z diaľnice, ktoré ponúkajú vhodné pozemky a dostupnú pracovnú silu v dojazdovej vzdialenosti."



Miliardu do nového logistického areálu investoval napríklad developer UDI Group. Štyri haly stoja na 34. diaľničnom exite a už sú zaplnené z troch štvrtín. Kapacity využije napríklad spoločnosť Nagel-Group, ktorá zabezpečuje logistiku potravín, alebo český logistický operátor WeDo.



Z "peňazovodu" D1 ťažia aj siete čerpacích staníc. Ich biznis sa však zďaleka nekončí tlačením účteniek za načerpanie pohonných látok. Pumpy postupne vytlačili klasické reštaurácie a stále viac sa spoliehajú na vlastné gastro.



Ďalší veľký potenciál vidia v očakávanom nástupe elektromobility. Na jednej strane v prevádzkovaní siete nabíjacích staníc, na druhej v ponuke viacerých odpočinkových zón, a to nielen pre vodičov, ktorí na čerpacích staniciach strávia počas nabíjania elektromobilu podstatne viac času než pri tankovaní benzínu či nafty.



"Biznis čerpacích staníc sa s príchodom elektromobility výrazne posilní. Vodiči si nabijú auto, pričom za toto obdobie viac minú. Otvára sa nový priestor aj pre zábavný a odpočinkový biznis zameraný okrem iného na deti, aj keď sme iba na začiatku," povedal prezident českej Asociácie hotelov a reštaurácií Václav Stárek. Pripomenul, že čerpacím staniciam sa spolu s fastfoodmi podarilo v poslednom období z D1 úplne vytlačiť klasické reštaurácie.



S rastúcim významom diaľnice D1 do budúcnosti počítajú aj siete rýchleho občerstvenia KFC a McDonald's. Obe potvrdili plány expanzie.



Zatiaľ však čo reštaurácií má pribúdať, naďalej chýbajú odstavné plochy a parkovacie miesta pre kamióny. Chýbajú i rampy, kde by vodiči odstránili sneh a ľad z plachiet, uviedol hovorca Ústredného automotoklubu ČR Igor Sirota. "Namiesto toho sneh a ľad odlietava za jazdy z kamiónov na za nimi jazdiace autá. Poškodenie kapoty či okna vozidla je potom tým najmenším problémom," dodal.