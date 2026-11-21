< sekcia Ekonomika
Čerpacie stanice na diaľniciach v Nemecku budú vyňaté zo stropu cien
Nemecké ministerstvo hospodárstva predložilo aktualizovaný návrh zákona o cenovom strope pohonných látok na medzirezortné pripomienkové konanie.
Autor TASR
Berlín 21. novembra (TASR) - Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová (CDU) navrhla vyňať čerpacie stanice nachádzajúce sa na diaľniciach z plánovaného cenového stropu na benzín a naftu, napísal v sobotu denník Handelsblatt s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Ministerstvo podľa denníka argumentuje, že prevádzkové náklady čerpacích staníc na diaľniciach sú v priemere vyššie než v prípade staníc na bežných cestách, aj vzhľadom na povinnosť mať otvorené 24 hodín denne. Čerpacie stanice situované pri diaľničných výjazdoch však naďalej budú podliehať cenovému stropu.
Nemecké ministerstvo hospodárstva predložilo aktualizovaný návrh zákona o cenovom strope pohonných látok na medzirezortné pripomienkové konanie, do ktorého sú zapojené úrad kancelára a ministerstvo financií. Očakáva sa, že vláda dokument - spolu s nariadením, ktoré podrobne upravuje spôsob výpočtu maximálnych maloobchodných cien pohonných látok - schváli 2. decembra. Ministerstvo zdôraznilo, že najvyššou prioritou zostáva zabezpečenie neprerušených dodávok na trh.
„Aký zmysel má nízka cena, ak na čerpacej stanici už niet čo kúpiť, pretože predaj za takú cenu je jednoducho nerentabilný?“ poznamenal zástupca ministerstva hospodárstva. Vláda v Berlíne a predstavitelia spolkových krajín sa už skôr dohodli na zavedení cenového stropu v reakcii na vysoké náklady na energie. Tento mechanizmus má s účinnosťou od 1. januára 2027 nahradiť súčasnú daňovú úľavu na pohonné látky, ktorá vyprší koncom tohto roka.
Ministerstvo podľa denníka argumentuje, že prevádzkové náklady čerpacích staníc na diaľniciach sú v priemere vyššie než v prípade staníc na bežných cestách, aj vzhľadom na povinnosť mať otvorené 24 hodín denne. Čerpacie stanice situované pri diaľničných výjazdoch však naďalej budú podliehať cenovému stropu.
Nemecké ministerstvo hospodárstva predložilo aktualizovaný návrh zákona o cenovom strope pohonných látok na medzirezortné pripomienkové konanie, do ktorého sú zapojené úrad kancelára a ministerstvo financií. Očakáva sa, že vláda dokument - spolu s nariadením, ktoré podrobne upravuje spôsob výpočtu maximálnych maloobchodných cien pohonných látok - schváli 2. decembra. Ministerstvo zdôraznilo, že najvyššou prioritou zostáva zabezpečenie neprerušených dodávok na trh.
„Aký zmysel má nízka cena, ak na čerpacej stanici už niet čo kúpiť, pretože predaj za takú cenu je jednoducho nerentabilný?“ poznamenal zástupca ministerstva hospodárstva. Vláda v Berlíne a predstavitelia spolkových krajín sa už skôr dohodli na zavedení cenového stropu v reakcii na vysoké náklady na energie. Tento mechanizmus má s účinnosťou od 1. januára 2027 nahradiť súčasnú daňovú úľavu na pohonné látky, ktorá vyprší koncom tohto roka.