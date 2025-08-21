< sekcia Ekonomika
Čerpacie stanice Slovnaft na východe sú všetky v štandardnej prevádzke
Výpadok podľa doposiaľ zistených informácií spôsobilo preťaženie elektrickej siete.
Autor TASR
Košice 21. augusta (TASR) - Čerpacie stanice Slovnaft na východe Slovenska sú všetky opäť v štandardnej prevádzke. Informoval o tom hovorca spoločnosti Anton Molnár. Príčinou výpadku zásobovania bol dočasný technický výpadok operačného systému, ku ktorému došlo v nedeľu (17. 8.) na termináli v obci Kapušany.
„Po dočasnom technickom výpadku na termináli, ktorý zabezpečuje zásobovanie čerpacích staníc na východnom Slovensku, sú všetky druhy palív na čerpacích staniciach Slovnaft opäť dostupné a prevádzky fungujú v bežnom režime,“ uviedol Molnár.
Dodal, že počas výpadku boli dotknuté čerpacie stanice zásobované z iných terminálov v rámci logistickej siete spoločnosti Slovnaft, aby bol zabezpečený čo najplynulejší chod prevádzky. Výpadok podľa doposiaľ zistených informácií spôsobilo preťaženie elektrickej siete.
