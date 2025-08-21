Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Čerpacie stanice Slovnaft na východe sú všetky v štandardnej prevádzke

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Výpadok podľa doposiaľ zistených informácií spôsobilo preťaženie elektrickej siete.

Autor TASR
Košice 21. augusta (TASR) - Čerpacie stanice Slovnaft na východe Slovenska sú všetky opäť v štandardnej prevádzke. Informoval o tom hovorca spoločnosti Anton Molnár. Príčinou výpadku zásobovania bol dočasný technický výpadok operačného systému, ku ktorému došlo v nedeľu (17. 8.) na termináli v obci Kapušany.

Po dočasnom technickom výpadku na termináli, ktorý zabezpečuje zásobovanie čerpacích staníc na východnom Slovensku, sú všetky druhy palív na čerpacích staniciach Slovnaft opäť dostupné a prevádzky fungujú v bežnom režime,“ uviedol Molnár.

Dodal, že počas výpadku boli dotknuté čerpacie stanice zásobované z iných terminálov v rámci logistickej siete spoločnosti Slovnaft, aby bol zabezpečený čo najplynulejší chod prevádzky. Výpadok podľa doposiaľ zistených informácií spôsobilo preťaženie elektrickej siete.
