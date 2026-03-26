Čerpacie stanice v Nemecku budú môcť zvyšovať ceny len raz denne
Vláda kancelára Friedricha Merza sa týmto spôsobom snaží čeliť prudkému nárastu cien pohonných látok v dôsledku vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Berlín 26. marca (TASR) - Čerpacie stanice v Nemecku budú môcť zvyšovať ceny len raz denne. Návrh príslušného zákona schválila vo štvrtok dolná komora nemeckého parlamentu (Bundestag). Vláda kancelára Friedricha Merza sa týmto spôsobom snaží čeliť prudkému nárastu cien pohonných látok v dôsledku vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Legislatíva, ktorá tiež rozširuje právomoci protimonopolných úradov v boji proti nadmernému zvyšovaniu cien, podporila Merzova koalícia kresťanských a sociálnych demokratov, ako aj opozičná strana Zelených. Očakáva sa, že zákon, ktorý povoľuje čerpacím staniciam znížiť ceny kedykoľvek, v piatok (27. 3.) schváli aj horná komora parlamentu (Bundesrat), aby mohol nadobudnúť platnosť už budúci týždeň. Vláda vyjadrila presvedčenie, že zmena prinesie spotrebiteľom väčšiu istotu vďaka menšiemu počtu zvýšení cien a väčšej transparentnosti. Porušenie plánovaného zákazu viacerých zvýšení cien môže byť potrestané pokutou až do výšky 100.000 eur, uvádza sa v návrhu zákona.
Legislatíva, ktorá tiež rozširuje právomoci protimonopolných úradov v boji proti nadmernému zvyšovaniu cien, podporila Merzova koalícia kresťanských a sociálnych demokratov, ako aj opozičná strana Zelených. Očakáva sa, že zákon, ktorý povoľuje čerpacím staniciam znížiť ceny kedykoľvek, v piatok (27. 3.) schváli aj horná komora parlamentu (Bundesrat), aby mohol nadobudnúť platnosť už budúci týždeň. Vláda vyjadrila presvedčenie, že zmena prinesie spotrebiteľom väčšiu istotu vďaka menšiemu počtu zvýšení cien a väčšej transparentnosti. Porušenie plánovaného zákazu viacerých zvýšení cien môže byť potrestané pokutou až do výšky 100.000 eur, uvádza sa v návrhu zákona.