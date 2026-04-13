< sekcia Ekonomika
Čerpacie stanice v Rakúsku môžu opäť zvyšovať ceny každý deň
Ešte koncom minulého týždňa vládne zdroje uvádzali, že o predĺžení tohto opatrenia sa stále diskutuje.
Autor TASR
Viedeň 13. apríla (TASR) - Čerpacie stanice v Rakúsku môžu od pondelka opäť zvyšovať ceny každý deň o 12.00 h. Dočasné opatrenie platné od 16. marca do nedele (12. 4.) umožňovalo zvyšovať ceny len v pondelok, stredu a piatok. Ešte koncom minulého týždňa vládne zdroje uvádzali, že o predĺžení tohto opatrenia sa stále diskutuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Štát musí v krízových situáciách konať, nesmie však regulovať trh dlhšie a vo väčšej miere, ako je nevyhnutné. Presne preto nechávame trojdňové pravidlo podľa plánu vypršať. Vďaka tomu môže (rakúsky regulačný úrad pre trhy s ropu a zemným plynom) E-Control ešte dôkladnejšie kontrolovať prenášanie klesajúcich cien a lacnejšie palivo sa rýchlejšie dostane na čerpacie stanice,“ oznámilo v pondelok rakúske ministerstvo hospodárstva.
„Ak ceny na burzách klesajú, musia to veľmi rýchlo pocítiť aj vodiči,“ zdôraznil minister hospodárstva Wolfgang Hattmannsdorfer.
