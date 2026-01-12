< sekcia Ekonomika
Čerpanie eurofondov na Slovensku sa v decembri zvýšilo na 12,81 %
Z celkovej alokácie pre Program Slovensko boli na konci vlaňajška vyčerpané prostriedky vo výške 1,612 miliardy eur, teda 12,8 %, vyčíslilo ministerstvo.
Autor TASR
Bratislava 12. januára (TASR) - Z eurofondov určených pre Slovensko v aktuálnom programovom období v celkovej sume 12,79 miliardy eur vyčerpala SR k 31. decembru minulého roka 1,639 miliardy eur. Predstavovalo to čerpanie na úrovni 12,81 %, oproti predchádzajúcemu mesiacu sa zvýšilo o 0,5 percentuálneho bodu (p. b.). Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR.
Eurofondy sa v období 2021 až 2027 rozdeľujú prostredníctvom jedného hlavného Programu Slovensko s najvyššou alokáciou 12,59 miliardy eur, ako aj štyroch menších programov. Patrí k nim Interreg SK-CZ, Interreg SK-AT, INTERACT IV a Program Rybné hospodárstvo 2021 - 2027.
Z celkovej alokácie pre Program Slovensko boli na konci vlaňajška vyčerpané prostriedky vo výške 1,612 miliardy eur, teda 12,8 %, vyčíslilo ministerstvo. Oproti stavu v novembri sa čerpanie zvýšilo o 0,48 p. b.
V rámci Programu Interreg SK-CZ s celkovou alokáciou 85,32 milióna bolo k 31. decembru vyčerpaných 8,09 milióna eur, čo predstavovalo 9,49 %. Medzimesačne sa tak čerpanie zvýšilo o 1,64 p. b. V Programe Interreg SK-AT s alokáciou 55,5 milióna eur bolo v rovnakom období vyčerpaných 4,03 milióna eur. Čerpanie na úrovni 7,25 % sa tak oproti novembru nezmenilo.
Z celkovej alokácie 45 miliónov eur v Programe INTERACT IV predstavovalo čerpanie ku koncu decembra 14,90 milióna eur, teda 33,1 %. Oproti stavu ku koncu predchádzajúceho mesiaca sa zvýšilo o 3,15 p. b. V rámci Programu Rybné hospodárstvo 2021 - 2027 boli Slovensku pridelené finančné prostriedky vo výške 15,23 milióna eur, na konci minulého roka zatiaľ nečerpalo prostriedky z tohto programu, doplnil rezort financií.
