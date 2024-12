Čerpanie eurofondov z aktuálneho obdobia je na úrovni 2,61 %

Bratislava 11. decembra (TASR) - Čerpanie eurofondov z programového obdobia 2021 - 2027 bolo ku koncu novembra tohto roka na úrovni 2,61 %. Z celkového záväzku na obdobie 2021 - 2027 Slovenská republika vyčerpala 334,24 milióna eur. Informovalo o tom Ministerstvo financií (MF) SR na svojej internetovej stránke.



"Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého prvý míľnik vo výške 1,55 miliardy eur sa bude prvýkrát odpočtovať k 31. decembru 2025 (s výnimkou Programu Rybné hospodárstvo 2021 - 2027). Na základe stavu ku koncu októbra je pre jeho splnenie potrebné na úrovni platobného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 1,24 miliardy eur. Ďalší míľnik, ktorý bude potrebné splniť do 31. decembra 2026, je vo výške 2,14 miliardy eur," uviedlo MF.



V programovom období 2021 - 2027 boli pre SR vyčlenené prostriedky EÚ v celkovej výške 12,79 miliardy eur. Slovensko ich môže čerpať prostredníctvom jedného hlavného Programu Slovensko s celkovou alokáciou 12,59 miliardy eur a štyroch menších programov - Interreg SK-CZ, Interreg SK-AT, INTERACT IV a Program Rybné hospodárstvo 2021 - 2027.



Z Programu Slovensko bolo k 30. novembru 2024 vyčerpaných 326,85 milióna eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 2,60 %. "Na základe stavu ku koncu októbra je pre splnenie prvého míľnika vo výške 1,54 miliardy eur potrebné schváliť na úrovni platobného orgánu do konca roka 2025 výdavky v minimálnej výške 1,23 miliardy eur. Ďalší míľnik, ktorý bude potrebné splniť do 31. decembra 2026, je vo výške 2,12 miliardy eur," informovalo MF.



Z celkového záväzku 10 operačných programov z predošlého programového obdobie 2014 - 2020 boli ku koncu novembra schválené prostriedky vo výške 15,577 miliardy eur, čo predstavuje čerpanie na úrovni 107,42 %. "Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na EK oprávnené výdavky v minimálnej výške 169,17 miliónov eur. Z toho najviac: OP Integrovaná infraštruktúra (144,63 miliónov eur) a Integrovaný regionálny OP (10,84 miliónov eur)," priblížil rezort financií.



Ministerstvo doplnilo, že finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia na základe predloženia záverečných žiadostí o platbu a záverečných účtov, ktoré budú predložené EK v stanovených termínoch.