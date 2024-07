Certifikácia zhotoviteľov vyhradených stavieb zvýši bezpečnosť

Bratislava 22. júla (TASR) - Certifikácia zhotoviteľov vyhradených stavieb môže zvýšiť bezpečnosť a kvalitu pri zhotovovaní strategicky významných stavieb, ako sú napríklad veľké spoločenské haly, štadióny, mosty, diaľnice, železnice, elektrárne či ďalšie technologicky náročné diela. Uviedol to v pondelok Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) v súvislosti so spustením certifikácie systému manažérstva zhotoviteľa vyhradených stavieb.



"Vyhradenými stavbami sú spoločensky najvýznamnejšie diela, kde kvalita a bezpečnosť ich zhotovenia je kľúčová. O potrebe zlepšenia v tejto oblasti svedčia aj nešťastia pri kolapse niektorých stavieb doma i v zahraničí, ktoré sme v uplynulých rokoch zažili, vo viacerých prípadoch s fatálnymi následkami. Toto bol aj jeden z dôvodov prípravy certifikačnej schémy. Cieľom certifikačných auditov stavebných firiem je zistiť, či zhotovitelia týchto stavieb spĺňajú potrebné kvalifikačné požiadavky a súčasne uplatňujú pri svojej činnosti správne manažérske systémy a postupy," uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik.



Podiel vyhradených stavieb na Slovensku podľa ZSPS tvorí dlhodobo približne šesť percent, avšak z pohľadu ich spoločenského významu ide o dôležité stavby. Kováčik pripomenul, že certifikačná schéma bola pripravená v súlade s európskymi štandardmi a národnými legislatívnymi požiadavkami.



"Dokument je plne v súlade s aktuálnym odborným smerovaním stavebníctva v Európe, pričom posilňuje zodpovednosť účastníkov výstavby za bezpečnosť a kvalitu diela, ako aj za dodržiavanie všetkých environmentálnych, socioekonomických a ďalších kritérií, ktoré sú dnes v rámci Európskej únie (EÚ) na zhotoviteľov takýchto stavieb kladené," priblížil Kováčik.



Certifikácia sa vzťahuje na generálnych zhotoviteľov stavby. Do nadobudnutia účinnosti novej stavebnej legislatívy v apríli 2025 je dobrovoľná. Zväz pripomenul, že na slovenskom stavebnom trhu je 100 až 150 zhotoviteľov takýchto vyhradených stavieb. Certifikáciu systému manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb môže vykonávať len akreditovaný certifikačný orgán. Akreditáciu certifikačných orgánov vykonáva Slovenská národná akreditačná služba (SNAS).