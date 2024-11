Česi a Taliani vyzvú na odklad pokút pre automobilky

Praha 3. novembra (TASR) - Česko spoločne s Talianskom vyzvú Európsku úniu, aby v budúcom roku ustúpila od sankcií pre automobilky, ktoré nepredávajú dostatočný počet elektromobilov. Informoval o tom server novinky.cz, ktorý sa odvolal na vyjadrenia českého ministra dopravy Martina Kupku v televízii Prima.



Kupka povedal, že chcú zabrániť tomu, aby v budúcom roku museli európske automobilky platiť pomerne vysoké sankcie za to, že v prípade novo vyrobených automobilov neplnia limity produkcie CO2. Okrem toho chcú, aby Únia už v budúcom roku pristúpila k prehodnoteniu zákazu spaľovacích motorov po roku 2035.



Automobilky podľa neho požadované limity nedokážu plniť, keďže došlo k nečakanému poklesu záujmu o elektromobily. Zatiaľ čo sa odhadoval rast predaja elektrických vozidiel o 20 %, naopak, objem predaja o 8 % klesol. To znamená rozdiel 28 percentuálnych bodov.



Vysoké pokuty by tak automobilky poškodili. Mali by totiž ešte menej peňazí na potrebný výskum a vývoj.



"V piatok (1. 11.) sa premiér Fiala dohodol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou na spoločnom postupe," dodal Kupka. Podľa neho vyzvú na spomínané zmeny okolité štáty Európskej únie na neformálnej rade v Maďarsku. Minister dopravy doplnil, že konkrétne odklad pokút podporuje aj nemecký minister hospodárstva Robert Habeck. Česko okrem toho už pred 14 dňami poslalo krajinám EÚ list s podobnou výzvou.



Oponent Kupku v televíznej diskusii, šéf poslancov hnutia ANO Patrik Nacher, toto úsilie vo všeobecnosti podporil. "Tu došlo k chybám už za nášho minulého predsedníctva v EÚ, keď utiekol zajac, a teraz sa všetci snažíme toho zajaca naháňať. Aj ja sa k tomuto honu pripájam, obávam sa však, že tá dohoda bude za cenu kompromisov, ak sa vôbec podarí," dodal Nacher.