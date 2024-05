Česi budú môcť dostávať mzdu v eurách, avšak iba niektorí

Praha 21. mája (TASR) - Časť českých zamestnancov bude môcť od budúceho roka dostávať výplatu v eurách či inej mene. V súčasnosti môžu v cudzej mene poberať mzdu Česi iba v prípade, že pracujú v zahraničí. Po novom však túto možnosť podľa chystanej novely zákonníka práce získajú aj ľudia v Česku, ktorí majú napríklad v zahraničí rodinu, pracujú ako pendleri, sú cudzinci alebo majú iné preukázateľné väzby na cudzí štát. Informoval o tom server novinky.cz.



"S tou zmenou prichádzame na základe opakovaných požiadaviek z praxe, medzi firmami je o takúto možnosť určite záujem. Nakoniec, mnohé subjekty už teraz niektoré svoje transakcie v eurách vo veľkej miere realizujú," povedal Novinkám hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Jakub Augusta.



Vyplácať mzdu či plat v cudzej mene bude podľa neho možné iba na základe dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom. "Ani jednu zo strán nie je možné do takejto výplaty nútiť," doplnil hovorca. Návrh označil za kompromis, s ktorým súhlasila aj Česká národná banka (ČNB). Ministri aj zástupcovia firiem totiž pôvodne presadzovali, aby sa možnosť miezd v eurách týkala všetkých podnikov a pracovníkov.



Režim výplaty v cudzej mene sa tak bude môcť týkať iba tých zamestnancov, ktorí ju primárne využívajú na hradenie vlastných životných potrieb a potrieb svojej rodiny. "Teda tých, ktorí síce vykonávajú prácu pre českých zamestnávateľov s miestom výkonu práce v Česku, ďalšie aspekty ich života sú však úzko spojené so zahraničím, kde hradia svoje životné potreby, potreby svojej domácnosti či rodiny a ktorí teda môžu mať záujem dostávať mzdu v cudzej mene," povedala Lenka Janáková z českej Hospodárskej komory.



Novinka môže zaujať tisícky ľudí. "Môže ísť napríklad o zamestnanca českej firmy, ktorý má v pracovnej zmluve miesto výkonu práce v zahraničí, Čecha, ktorý je zamestnaný v ČR, ale súčasne študuje v zahraničí, osobu s českou štátnou príslušnosťou, ktorá má manžela či manželku cudzinca s trvalým pobytom mimo Česka," uviedol niektoré možnosti hovorca Hospodárskej komory Miroslav Diro.



Prínosom navrhovanej zmeny je podľa Janákovej z Hospodárskej komory najmä obmedzenie transakčných nákladov spojených so zmenou mzdy na požadovanú menu. V cudzej mene, teda najmä v eurách, ale teoreticky aj v dolároch, by mala prebiehať iba výplata "čistej mzdy" bezhotovostne či v hotovosti potom, čo bude odvedená daň z príjmov a poistné na sociálne zabezpečenie a zdravotné poistenie či exekučné zrážky v korunách. Prepočty medzi menami sa budú riadiť kurzami devízového trhu ČNB.