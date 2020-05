Česi budú tento rok pracovať na štát najdlhšie za posledných 20 rokov

Praha 25. mája (TASR) - Česi budú tento rok pracovať na štát až do 24. júna. To je takmer o mesiac dlhšie než vlani, keď takzvaný deň daňovej slobody vychádzal na 28. mája. Zároveň je to najdlhšie od roku 2000. Uviedol to v pondelok Liberálny inštitút, ktorého údaje zverejnil server novinky.cz.



Liberálny inštitút určuje deň daňovej slobody podľa výpočtu podielu štátnych výdavkov na hrubom domácom produkte (HDP). Neukazuje tak, koľko daní občania skutočne platia. Premieta sa v ňom, ako výrazne štát míňa a ako rýchlo rastie ekonomika.



"Vláda Andreja Babiša zažila v roku 2018 daňovo najslobodnejší rok, o čo sa však nijakým spôsobom nezaslúžila. Tento rok zažije daňovo najmenej slobodný rok, o čo sa rovnako nijako nezaslúžila," povedal riaditeľ Liberálneho inštitútu Martin Pánek.



Vzhľadom na aktuálnu krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu a reštriktívnymi vládnymi opatreniami sa očakáva veľký prepad HDP, ako aj výrazný rast vládnych výdavkov. Deficit by mal podľa schváleného rozpočtu dosiahnuť 300 miliárd Kč (11,03 miliardy eur).



"Vláde nemožno dávať za vinu koronavírusovú pandémiu. V každom inom roku by Liberálny inštitút požadoval, aby sa deň daňovej slobody posunul bližšie k začiatku roka. Tento rok je naša pozícia iná. Tento rok má štát právo na zvýšenie výdavkov, čo v našej metrike posúva deň daňovej slobody bližšie ku koncu roka," dodal Pánek.