Česi chcú zakročiť proti nekalým praktikám s cenami energií

Praha 22. augusta (TASR) - České ministerstvo priemyslu a obchodu preveruje podnety ľudí na nekalé obchodné praktiky dodávateľov energií. Pripravuje opatrenia, ktoré by situáciu mali pomôcť riešiť. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.



Energetický regulačný úrad (ERÚ) dostal podľa ministra priemyslu a obchodu za tento rok trikrát viac podaní na prepočítanie výšky záloh za energie. Výsledky doterajších kontrol ukazujú, že problémom nie je výška záloh, ale spôsob uzatvárania zmlúv. Odberateľov podľa šéfa ERÚ Stanislava Trávníčka stavia do nevýhodnej pozície.



Hlavným problémom je uzatváranie kontraktov na takzvané spotové ceny. "To sú kontrakty, v ktorých odberatelia platia za energie sumu zodpovedajúcu aktuálnej cene na medzinárodnom trhu," vysvetlil Síkela. Podľa toho, ako sa vyvíja cena produktov na burze, rastú zálohy aj spotrebiteľom. Domácnosti tak dopredu nevedia, koľko budú platiť.



Obchodníkom tento typ kontraktu umožňuje prenášať všetky alebo aspoň časť rizík z aktuálnej nestabilnej situácie na trhu len na spotrebiteľov. Vyskytujú sa prípady, keď dodávateľ zmení zmluvu na spotový kontrakt bez vedomia zákazníka.



ERÚ upozorňuje, že medzi cenníkovými a spotovými produktami môže byť veľký rozdiel. Pri spotových sa výška záloh môže meniť z mesiaca na mesiac a ak má zákazník zmluvu na dobu neurčitú, nedá sa vypovedať bez sankcií. Pri cenníkových produktoch musí obchodník o zvýšení cien informovať každého zákazníka dopredu, aby mal možnosť zmluvu vypovedať.



Šéf ERÚ dodal, že v kontrolách výšky záloh a spôsobu uzatvárania zmlúv budú pokračovať. V najbližších týždňoch chce rezort priemyslu a obchodu predstaviť opatrenia, ktoré by mali pomôcť v boji proti nekalým obchodným praktikám.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)