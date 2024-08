Česi na krčmy nezanevreli, návštevy a konzumáciu však obmedzili

Praha 17. augusta (TASR) - V Česku sa potvrdzuje trend, ktorý sa začal rysovať približne medzi rokmi 2016 až 2018. Ide o postupné znižovanie podielu ľudí, ktorí aspoň niekedy pijú pivo. Ukázal to výskum Sociologického ústavu Akadémie vied Českej republiky na tému Pivo a krčmy v českej spoločnosti. TASR o tom informuje na základe správy portálu idnes.



Podľa štúdie v minulom roku predstavoval podiel mužov, ktorí aspoň niekedy pijú pivo, 79 % a žien 42 %. To v porovnaní s obdobím pred pandémiou predstavuje pokles v prípade mužov a nárast v prípade žien.



Výskum odhalil tiež, že muži najradšej navštevujú krčmu, hostinec či piváreň a najlepšie v blízkom okolí. Oceňujú aj prevádzky s klasickým českým jedlom. Naopak, ženy najradšej navštevujú cukrárne a reštaurácie.



Frekvencia konzumácie je ukazovateľ, ktorý napovedá, či je nápoj bežným alebo skôr sviatočným pitím. Jej vývoj u mužov ukazoval medzi rokmi 2008 až 2011 pokles počtu dní v týždni, keď si dajú pivo. Približne od roku 2014 došlo u mužov a od roku 2018 u žien k miernemu zvyšovaniu týchto dní až do roku 2021, v ktorom sa znovu začína pokles.



V minulom roku priemerný počet dní, v ktorých si konzumenti dali pivo, bol u mužov o niečo viac ako trikrát týždenne a u žien približne trikrát za 14 dní.



"Zaujímavým poznatkom je, že za uplynulých 20 rokov zmizlo vnímanie českej krčmy ako rýdzo mužského prostredia. Vlani to uviedlo už len 1 % respondentov," poznamenal Jiří Vinopal z centra pre výskum verejnej mienky Sociologického ústavu.



Väčšina ľudí pije pivo častejšie v spoločnosti s niekým ďalším, ale ich podiel v priebehu desiatich rokov klesol. Zatiaľ čo pred pandémiou pila väčšina mužov pivo častejšie v reštauračných zariadeniach, v roku 2023 ho už väčšina z nich pila častejšie doma.



"Sociálny aspekt je oslabovaný, ale krčma ako taká sa dostáva do roly symbolického a kultúrneho dedičstva. A plní aj ďalšie funkcie. Respondenti sa takisto domnievajú, že sa krčmy menia," doplnil Vinopal.



"Česi vnímajú posun úrovne a kvality krčiem, chodia do nich radi a rozhodne ich nepovažujú za nejaký prežitok doby. Krčmy sú jedným zo stredobodov sociálneho života v komunite a často aj jediným miestom v danej lokalite vhodným na stretávanie," uzavrel riaditeľ Českého zväzu pivovarov a sladovní Tomáš Slunečko.