Česi nakupujú v Poľsku viac než v minulosti, míňajú najmä na potraviny

Praha 23. augusta (TASR) - Objem platieb kartou v cudzine zo strany Čechov vzrástol medziročne o 43 % a v porovnaní s rokom 2021 dokonca o 400 %. Najviac transakcií sa zrealizovalo v eurách, poľských zlotých a amerických dolároch. Čo sa týka počtu platieb, tak v prípade Čechov dominuje Poľsko, kde míňajú najmä na potraviny, ktoré sú v Poľsku lacnejšie až o štvrtinu. Ukázali to údaje Monety, ktoré zverejnil server iDnes.cz.



Čo sa týka objemu minutých peňazí, toto leto využívali Česi platobné karty na platbu v eurách (53 %), v zlotých (20 %) a amerických dolároch (8 %). Čo sa týka počtu platieb u obchodníkov podľa navštívených krajín, dominuje Poľsko, kde Česi zrealizovali celkovo viac než 492.000 platieb debetnou alebo kreditnou kartou. Na druhom mieste je Nemecko s viac než 230.000 transakciami a na treťom mieste Taliansko s takmer 195.000 transakciami.



Česi najčastejšie míňali v obchodoch s potravinami a v supermarketoch, kde zrealizovali viac než pol milióna platieb. Nasledujú reštaurácie a ďalšie stravovacie miesta (275.575 platieb) a čerpacie stanice (229.470 platieb). Hovorkyňa Monety Zuzana Filipová uviedla, že dôvodom extrémneho rastu objemu platieb kartou v zahraničí je prepad v pandemických rokoch 2020 a 2021, keď sa necestovalo. Nasledoval obrovský rast počtu a objemu transakcií uskutočnených v rámci postcovidových rokov, ako aj inflačných nákupných horúčok v lacnejších okolitých krajinách.



Oproti covidovému roku 2021 je vyššia aj priemerná transakcia, a to zhruba o 100 Kč. Vlani aj tento rok predstavovala približne 950 Kč (39,58 eura).



Na vyššie výdavky Čechov v Poľsku poukázali aj údaje Českej sporiteľne. Z nich sa dá vyčítať, že nákupy v Poľsku sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšili osemnásobne. Na nákupy tam totiž lákajú o štvrtinu lacnejšie potraviny.



Podľa hlavného ekonóma Českej sporiteľne Davida Navrátila nákupmi v zahraničí Česi vytvárajú na českých obchodníkov tlak, ktorý ich doženie k zníženiu cien produktov, aj keď to nejaký čas potrvá. "Nemyslím si, že situácia sa počas jedného roka zmení. Už pred covidom bol rozdiel v cenách značný," povedal Navrátil v nedávnom rozhovore pre MF Dnes.



V ňom zároveň vysvetlil, že je potrebné, aby Česi v tlaku na domácich obchodníkov pokračovali, inak sa nižších cien nedočkajú. "Netvrdím, že sa potom ceny dostanú na poľskú úroveň, pretože táto krajina má svoje špecifiká. Má výrazne silnejší agrosektor a inak nastavené dotácie. Ale aby tam boli ceny nižšie o štvrtinu, to sa skutočne nedá vysvetliť iba tým, že Poľsko má nižšiu DPH na potraviny," dodal.



(1 EUR = 24,0 CZK)