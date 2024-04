Česi opäť kupujú byty, v Prahe sa ich predalo najviac za tri roky

Praha 27. apríla (TASR) - Česi opäť dostali chuť na nákupy nehnuteľností. V Prahe, ktorá je najväčším realitným trhom, predali developeri v 1. kvartáli 1600 nových bytov, čo je najväčší počet za posledné tri roky. Dopyt však rastie aj v iných oblastiach. Napríklad v Brne bol záujem v prvých troch mesiacoch roka v medziročnom porovnaní viac než dvojnásobný. Byty preto prestali zlacňovať a tento rok pôjde cena pravdepodobne nahor. Informoval o tom server novinky.cz.



"Počet predaných bytov ma prekvapil. Čakal som, že to bude podobné ako v poslednom kvartáli minulého roka, teda zhruba 1300 bytov," povedal Petr Michálek, predseda predstavenstva spoločnosti Skanska Residential. Tá zostavuje analýzy bytového trhu spolu s ďalšími dvomi developerskými firmami Central Group a Trigema. Ani ich zástupcovia také vysoké čísla nečakali.



V Prahe sa od januára do konca marca predalo 2,5-krát viac bytov než pred rokom. Vysoký rast síce skresľujú veľmi nízke minuloročné predaje, tohtoročné číslo však zaujme aj pri porovnaní posledných 10 rokov. Rovnaký alebo lepší 1. kvartál zažili developeri iba v rokoch 2015 a 2016, keď sa trh v plnej miere prebral z predchádzajúcej finančnej krízy, a potom v roku 2021. Vtedy ho podporovali extrémne lacné hypotéky.



Pražské údaje potvrdili trend, ktorý pred dvomi týždňami naznačili štatistiky zverejnené brnianskou developerskou spoločnosťou Trikaya. V Brne sa počas prvých troch mesiacov roka predalo 246 bytov, teda podobne ako pred covidovou pandémiou.



"Prejavil sa odložený dopyt," povedal Michálek. Predajom okrem toho pomohlo aj zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH). Pri väčšine novostavieb daň od januára klesla o tri percentuálne body na 12 %.



Podľa podpredsedu predstavenstva firmy Trigema Karla Brandu môže rast predajov bytov pokračovať aj v ďalších mesiacoch. Nahrávať tomu bude očakávaný ďalší pokles úrokových sadzieb pri hypotékach.



Pokles sadzieb predpokladá aj majiteľ Central Group Dušan Kunovský. "Po diskusiách s mnohými ekonómami veríme, že sa sadzby tento rok dostanú k 4 %. Na budúci rok by mohli klesnúť k 3 %, čo je psychologická hranica, keď sa splátka hypotéky blíži k úrovni mesačného nájomného," domnieva sa Kunovský.



Developeri odhadujú, že tento rok predajú 6000 bytov, teda o 2000 viac než vlani. To by znamenalo ešte lepší rok, než na aké boli developeri zvyknutí pred pandémiou.



Rast predaja spolu s obmedzenou ponukou spôsobí tlak na rast cien nehnuteľností. Na tom sa zhodujú developeri aj realitní agenti. "Obdobie očakávaní, že byty budú naďalej zlacňovať, sa skončilo," tvrdí Pavel Kliment, partner poradenskej spoločnosti KPMG zameraný na trh s nehnuteľnosťami a na stavebníctvo.



Potvrdzuje to aj fakt, že ich ceny prestali klesať. Priemerná ponuková cena predstavovala v 1. kvartáli tohto roka za štvorcový meter 152.644 Kč (6065,97 eura). Cena skutočne predaných bytov potom 142.073 Kč/m2. Priemerný byt s rozlohou 70 m2 by sa tak dal kúpiť za 9,9 milióna Kč, čo je zhruba rovnaká hodnota ako koncom minulého roka. Medziročne predané novostavby zlacnili o 7 %.



Česká národná banka (ČNB) vo svojich výhľadoch počíta s rastom cien rezidencií o 5 %. Developeri odhadujú, že podobne by mali zdražieť aj novostavby. Podľa Michálka bude oživenie trhu znamenať aj koniec niektorých bonusových programov, ktorými developeri lákali klientov, ako boli napríklad príspevky na novú kuchyňu.



(1 EUR = 25,164 CZK)