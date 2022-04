Česi plnia hotely a penzióny, turistický ruch v Česku bude rokordný

Praha 26. apríla (TASR) - Hotely a penzióny v Česku sa po covidovej pauze postupne plnia domácimi turistami a napríklad počas veľkonočných sviatkov prekročila obsadenosť ubytovacích zariadení predkrízové údaje o 6 %. Aj plány na najbližšie obdobie sú priaznivé. Informoval o tom server iDNES.cz.



Len počas jarných mesiacov plánuje dovolenku v Česku 62 % Čechov. Turistikou, športom alebo jazdou na bicykli chcú stráviť v priemere 8,5 dňa. Vyplýva to z prieskumu agentúry cestovného ruchu CzechTourism. "Očakávame preto rekordnú návštevnosť. Už minulý rok atakoval predkrizovú úroveň, a to bolo až do mája zatvorené," povedal riaditeľ CzechTourismu Jan Herget.



Podľa ministra pre miestny rozvoj Ivana Bartoša bude tento rok už bez pandemických opatrení, na druhej strane cestovný ruch bude ovplyvňovať vojna na Ukrajine. V súčasnosti napríklad Česko nevydáva víza turistom z Ruska a Číny, teda turistom, ktorí patria medzi najsolventnejších.



Ešte pred nástupom pandémie nového koronavírusu pricestovalo podľa Hergeta do Česka ročne zhruba 650.000 turistov z Ruska a aj čínskych návštevníkov bol podobný počet. Vlani počet Rusov klesol na 25.000. Po výpadku týchto zahraničných návštevníkov sa preto CzechTourism bude zameriavať najmä na ďalšie trhy, z ktorých do Česka prichádzajú návštevníci ochotní minúť v krajine väčšie sumy. Štyri pätiny z peňazí na kampane pôjdu na inzerciu dovolenky v Česku medzi Britmi, Američanmi alebo v Nemecku a ďalších susedných štátoch.