Česi sa home office nevzdávajú, pätina by zmenila zamestnávateľa
Nespokojnosť a menšia angažovanosť by zasa bola reakciou ďalšej šestiny.
Autor TASR
Praha 28. decembra (TASR) - Od pandémie si Česi už na prácu z domu zvykli a nemienia sa jej vzdať. Takmer 37 % zamestnancov, ktorí majú možnosť kombinovať home office s prácou vo firme, by pri zrušení práce z domu okamžite menili prácu, alebo by sa v tej súčasnej prestali snažiť. Ukázal to reprezentatívny prieskum personálnej spoločnosti Předvýběr.CZ, ktorý zverejnil server iDNES.cz.
Výpoveď a zmenu zamestnávateľa by si kvôli práci z domu vybrala pätina opýtaných. Nespokojnosť a menšia angažovanosť by zasa bola reakciou ďalšej šestiny. „Pri dlhodobom nedostatku ľudí na trhu práce je to silný signál, že home office už nie je iba benefit,“ povedal František Boudný, riaditeľ personálnej agentúry.
„Na druhej strane, viac než tretina zamestnancov tvrdí, že by to pre nich nebol dôvod na zmenu a 29 % by v takom prípade požiadalo o zvýšenie mzdy alebo o inú kompenzáciu,“ dodal Boudný. Údaje podľa neho do istej miery vypovedajú o konci romantickej fázy hybridného modelu, keď si obe strany verili. „Dnes vládne pragmatizmus. Zamestnávateľ neverí, že ľudia doma pracujú a zamestnanci za návrat do kancelárií niečo chcú,“ zhrnul šéf agentúry.
„Práca z domu začala mať trhliny. Z dlhodobého hľadiska totiž produktivita ľudí pri home office klesá. Zamestnávatelia okrem toho chcú, aby ľudia boli spolu. Napríklad online mítingy nemajú takú efektivitu. Chýbajú tam emócie, cez obrazovku sa vyjadrujú zložito. Navyše sa stráca zdieľanie informácií. V prípade hybridnej schôdzky si totiž zamestnanci v kancelárii môžu povedať ešte ďalšie dôležité veci, ktoré sa však tí doma už nedozvedia. Vytráca sa aj spolunáležitosť s firmou, pretože ju predstavuje už iba počítač,“ povedala pre iDNES.cz Kateřina Legnerová z Fakulty personalistiky VŠE v Prahe.
Zamestnanci podľa prieskumu Předvýběru predpokladajú, že ich šéfovia chcú späť najmä preto, že im neveria. To si myslí takmer 60 % opýtaných. Avšak ani samotní zamestnanci sa netaja tým, že pod firemnou strechou pracujú lepšie. Lepšie sústredenie zmieňuje takmer 53 % anketovaných, štvrtina rozdiel medzi prostrediami nevidí, 12 % uvádza ako skôr lepšie prostredie domov a iba desatina sa lepšie sústreďuje doma.
Čo sa týka stretávania sa s kolegami, to zamestnancom zvlášť nechýba. Viac než polovica respondentov uviedla, že im nechýbajú vôbec, prípadne menej než raz za týždeň.
Ako hlavnú výhodu práce z domu vidia zamestnanci úsporu času a peňazí, ktoré by ináč minuli za dochádzanie do práce. Oceňujú aj väčšiu flexibilitu, ktorá im umožňuje lepšie zvládať starostlivosť o deti či iné súkromné aktivity.
Prieskum okrem toho ukázal, že aj keď iba 8 % zamestnancov vníma, že práca z domu pre nich znamená zvýšenie nákladov, napríklad za energie alebo internet, až 63 % oslovených očakáva finančnú kompenzáciu od zamestnávateľa. Zamestnávateľ im však nemusí vyhovieť. Pádnym dôvodom pre zamietnutie je napríklad to, že práca z domu sa jednoducho vykonávať nedá. V prípade zamietnutia ale musia vymedzenej skupine zamestnancov dať písomné zdôvodnenie svojho stanoviska.
