Česi sa vracajú k vianočnej klasike,presúvajú sa do kamenných obchodov

Praha 24. decembra (TASR) - Druhé covidové Vianoce v Česku budú trochu iné ako tie v minulom roku. Zatiaľ čo vlani si Česi dávali pod stromček darčeky, ktoré mali spríjemniť život v lockdowne, tento rok sa už vracajú k tradičnejšiemu poňatiu. Navyše, zákazníci síce stále vo veľkom objednávajú z e-shopov, v porovnaní s minulým rokom sa však už čiastočne presunuli späť do kamenných predajní, uviedol server Lidovky.cz.



"V porovnaní s minuloročnými extrémnymi objemami tohtoročné štatistiky prepravených balíkov v predvianočnom období poukazujú na návrat na úroveň roka 2019. Ľudia sa vracajú do kamenných obchodov a nákupy z e-shopov sú o niečo nižšie než v minulom lockdownovom roku," uviedol pre Lidovky.cz hovorca Českej pošty Matyáš Vitík.



Zatiaľ čo cez internet ľudia objednávajú najmä bežný tovar ako elektronika, hračky alebo knihy, do kamenných obchodov vyrážajú skôr pre drobnosti alebo, naopak, pre hodnotnejšie dary. "Pod stromčekom budú určite mobilné telefóny, kávovary, televízie, herné konzoly, robotické vysávače, inteligentné hodinky a, samozrejme, klasika ako knihy, parfumy, stavebnice Lego alebo stolové hry," vymenoval pre Lidovky.cz Jan Mayer, riaditeľ internetového porovnávača cien Heureka. Podľa neho je však vysoký záujem aj o športové vybavenie na bicykel či bežky.



"V posledných týždňoch pred Vianocami sa vo veľkom predáva luxusný tovar - porcelán, sklo, parfumy, drahšie krémy a kozmetika. Dosť idú na odbyt aj prírodné bioprodukty a prírodná kozmetika," dodala hovorkyňa obchodného domu Kotva Petra Čížková. Oproti minulému roku sa dobre predáva aj oblečenie.



Rovnako ako vlani sa však aj do tohtoročných Vianoc stále premieta pandémia, ktorá spomalila výrobu aj dopravu a oneskorila dodávky tovarov z Ázie. Niektorí európski producenti zasa zápasia s nedostatkom komponentov potrebných na výrobu.



Na tohtoročné Vianoce sa preto obchodníci pripravovali s väčším predstihom, aj tak sú však na niektoré položky stále dlhé čakacie listiny. "Na českom trhu pretrváva nedostatok herných konzol PlayStation 5," povedala pre Lidovky.cz hovorkyňa obchodu s elektronikou Datart Eva Kočicová. Ako dodala, ak si zákazník konzolu neobjednal v 1. polroku 2021, pod vianočným stromčekom ju mať pravdepodobne nebude.