Česi šetria plynom, spotreba za prvý polrok klesla o pätinu

Praha 22. júla (TASR) - Spotreba plynu v Česku v prvom polroku 2022 klesla podľa ministerstva priemyslu a obchodu o pätinu. Politici vyzývajú, aby ľudia šetrili naďalej. Spotreba plynu je v Česku jedna z najvyšších v Európe. TASR informáciu prevzala z webu Českej televízie.



V prvom štvrťroku spotrebovali najviac plynu veľkoodberatelia - viac ako 1,1 miliardy kubických metrov. Domácnosti so spotrebou 944 miliónov kubických metrov sú na druhom mieste. Česká televízia upozorňuje, že zníženie spotreby plynu je pre veľké podniky zložité.



Jednou z možností je investícia do fotovoltiky. Hovorca energetickej spoločnosti ČEZ Roman Gazdík uviedol, že za prvý polrok nainštalovali viac solárnych panelov než za celý predchádzajúci rok.



Investíciu do solárnych panelov či výmeny elektrokotla za tepelné čerpadlo môžu využiť aj domácnosti. Zmena technológie vykurovania či ohrievania vody je však nákladná a ľudia žijúci v bytových domoch túto možnosť nemajú.



Tisícky korún ročne môžu podľa Jana Truxu z poradenskej spoločnosti EkoWATT ušetriť znížením spotreby. Jeden stupeň podľa neho zodpovedá úspore štyroch až šiestich percent z celkového účtu.



Truxa však upozornil, že nechať byt úplne vychladnúť nie je vhodné. "Je nezmysel úplne vypnúť vykurovanie. Byt by mohol vychladnúť a potom dlhšie trvá, kým dosiahne požadovanú teplotu," vysvetlil Truxa. Domácnosti podľa neho najviac platia práve za vykurovanie, potom za ohrev vody a významnou položkou je tiež chladenie a mrazenie potravín.



Podľa riaditeľa Inštitútu prevencie a riešenia zadlženia Radka Hábla zdražovanie najviac pociťujú tie domácnosti, ktorým skrachoval dodávateľ a ktorým sa skončila krátkodobá fixácia. Hábl očakáva, že ceny energií budú rásť aj naďalej. "Dodávatelia energií budú aj na jeseň naďalej zdražovať a nebudú to jednotky percent, budú to skôr desiatky percent," uviedol Hábl.