Česi tento rok cez leto minuli na Slovensku viac peňazí ako vlani

Praha 19. septembra (TASR) - Jediným zahraničným štátom, v ktorom Česi tento rok cez letné prázdniny minuli oproti vlaňajšku viac peňazí, bolo Slovensko. Populárnou prázdninovou destináciou Čechov bolo aj Chorvátsko, hitom sa však stala domáca dovolenka. Uviedol to internetový portál iDnes.cz.



Podľa analýzy Českej sporiteľne pritom do Chorvátska aj na Slovensko vyrazilo tento rok menej Čechov ako vlani. Konkrétne, na Slovensku to bolo o 5 % menej a pri Jadrane dovolenkovalo v júli o štvrtinu (25 %) ľudí menej, zatiaľ čo v auguste dosiahol medziročný pokles 16 %.



Napriek menšiemu počtu českých turistov v oboch krajinách ich dovolenkové výdavky vzrástli. Na Slovensku počas oboch mesiacov, v Chorvátsku len v auguste.



"V oboch prípadoch však nárast nedosahuje ani 10 %," povedala analytička Českej sporiteľne Tereza Hrtúsová. "Pomerne malý pokles výdavkov o 5 % oproti minulému roku zaznamenali v Rakúsku. O niečo väčší, o pätinu, už bol pokles výdavkov v Nemecku," dodala.



Aj prílev zahraničných turistov do Českej republiky bol v dôsledku pandémie oveľa menší. Z údajov poskytovateľa platobných technológií Global Payments vyplýva, že turisti z krajín, ako je Rusko, Japonsko či USA, tento rok uskutočnili v Česku o 76 % menej platieb kartou ako vlani. V prípade zahraničných turistov z Európy klesli takéto platby medziročne o 19 %.



"Chýba majetnejšia zahraničná klientela a je to vidieť aj na priemernej výške transakcií," uviedol analytik Global Payments Ondřej Stříbrský.



Dáta spoločnosti Global Payments tiež ukázali, že najväčší výpadok zahraničných turistov eviduje Praha. Návštevnosť českej metropoly totiž klesla v tomto roku medziročne o 93 %. Hotely v hlavnom meste boli v júli obsadené len na 22 %. Prirodzenou reakciou na menšiu ziskovosť je prepúšťanie, ku ktorému sa niektoré hotely, napríklad Hilton, už uchýlili.



Na druhej strane, horské oblasti a kempy výpadok turistov skoro nezaznamenali. Najväčší záujem bol o Krkonoše, Šumavu a juh Moravy.



Česi tak dovolenkovali tento rok najmä v domácich rezortoch. Celkový počet platieb českými kartami vo všetkých sektoroch vrátane turizmu v Česku oproti vlaňajšku výrazne stúpol, zhruba o 20 %.