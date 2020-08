Česi už začínajú šetriť, zatiaľ len na jedle, móde, benzíne a autách

Praha 5. augusta (TASR) - Kríza, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu, sa v Česku začína pozvoľna premietať aj do maloobchodných tržieb. Objem peňazí, ktoré Česi nechali počas júna v obchodoch, sa medziročne znížil o 2 %. Informoval o tom v stredu portál iDnes.cz s odvolaním sa na údaje Českého štatistického úradu.



Česi zatiaľ nešetria plošne na všetkom, ale len na vybranom sortimente. Kupujú menej oblečenia a topánok, potravín aj palív.



Silnému rastu sa naopak tešia internetové obchody, ktorých tržby sa v júni zvýšili medziročne o 27,8 %. On-line predaj rastie dlhodobo, ale je vidieť, že ochorenie COVID-19 ešte posilnilo chuť ľudí nakupovať na diaľku.



Viac ako vlani nakupujú Česi aj výrobky pre domácnosť (o 9,9 %), počítače a telekomunikačné zariadenia (o 6,1 %) alebo výrobky pre kultúru, šport a rekreáciu. Mierne vyššie sú aj tržby z predaja liekov.



Módny sektor ale zažíva zlé časy. Efekt odložených nákupov sa tu neprejavil, júnové tržby medziročne klesli o 16,4 %.



No najhoršie je na tom kľúčový sektor českej ekonomiky, a to predaj automobilov, ktorý sa prepadol o 30 %.