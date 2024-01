Česi v dôsledku vysokej inflácie siahli do rezerv, hovoria analytici

Praha 13. januára (TASR) - Finančné zdravie českých domácností nie je ideálne, ale vzhľadom na vysokú infláciu a drahé energie vôbec nie je zlé. Ukázal to prieskum Českej sporiteľne, ktorá vykonala detailnú analýzu finančnej kondície u 2,5 milióna svojich klientov. TASR o tom informuje na základe správy portálu E15.



Analytici skúmali finančné zdravie v oblastiach zameraných na bývanie, tvorbu krátkodobých aj dlhodobých rezerv, stráženie rozpočtu, splácanie úverov a poistenie. Práve v ňom sú Česi podľa štúdie zodpovední. Údaje banky totiž odhalili, že počas uplynulého roka stúpol počet klientov, ktorí uzavreli poistenie, súvisiace s bývaním, v priemere o 1,3 až 2 % podľa typu poistenia. Najväčší nárast však banka zaznamenala pri cestovnom poistení, a to o 15 %.



Na druhej strane sa však objavili problémy v oblasti finančných rezerv, najmä krátkodobých. Finančnú rezervu aspoň vo výške jedného mesačného zárobku má 61 % klientov banky. Proti predchádzajúcim obdobiam to znamená pokles, pričom mierne stúpol počet tých, ktorí túto finančnú rezervu nemajú. To zodpovedá súčasnej nálade v spoločnosti, skonštatovala sporiteľňa.



Podľa Daniely Peškovej, členky predstavenstva zodpovednej za retailové bankovníctvo, fakt, že sa situácia nezhoršila ešte viac, sa dá považovať za dobrý výsledok. Poukázala pritom na rast nákladov na energie a infláciu pri potravinách, ktorá je dva roky po sebe na úrovni 15 %. Tieto zvýšené náklady sa v rozpočtoch rodín museli niekde prejaviť.



Čechom sa tiež mierne znížili tzv. voľné financie, ktoré ležia na účte a neplnia funkciu krátkodobej rezervy. Úbytok je sčasti spôsobený práve zvýšenými nákladmi na spotrebu a čiastočne aj investíciami. Ľudia, ktorí mali viac peňazí na bežnom účte, sa ich v dôsledku inflácie rozhodli presunúť do investičných produktov, aby zamedzili ich znehodnocovaniu.



Mierne sa zmenili aj priority Čechov pri vytváraní dlhodobých rezerv. Počet tých, ktorí majú v banke nejaký sporiaci produkt, sa za uplynulý rok zvýšil o 2 % na súčasných 28 %.