Česi vyviezli v minulom roku najviac piva v histórii

Praha 11. januára (TASR) - České pivovary vyviezli v roku 2024 najviac piva v histórii, keď do novembra exportovali do zahraničia 5,74 milióna hektolitrov. V doterajšom rekordnom roku 2022 predstavoval export 5,5 milióna hektolitrov. Informoval o tom portál novinky.cz.



Najväčšími trhmi boli vlani Slovensko, Nemecko a Poľsko. Na štvrtom mieste je napriek poklesu obchodných aktivít v dôsledku vojny na Ukrajine Rusko.



"Už teraz je jasné, že z hľadiska celkového vývozu bude minulý rok absolútne rekordný a podľa mňa padne aj hranica 6 miliónov hektolitrov," komentoval údaje Českého štatistického úradu ekonóm z Prevádzkovo-ekonomickej fakulty Českej poľnohospodárskej univerzity Tomáš Maier. "Po covide a vysokej inflácii sa sektor opäť nadychuje," dodal.



Výkonný riaditeľ Českého zväzu pivovarov a sladovní Tomáš Slunečko za tradične najsilnejší a najzaujímavejší exportný trh pre českých výrobcov označil Slovensko. Tam smeruje aj najviac vyvážaného piva. "Významnými dovozcami piva z českých pivovarov sú aj ďalší geografickí susedia, najmä Nemecko a Poľsko. Veľmi populárny je import českého piva aj v Maďarsku, Holandsku alebo vo Švédsku," povedal pre Novinky Slunečko.



Pred desiatimi rokmi sa z Česka vyvážalo zhruba o tretinu menej piva než teraz. Export je pre české pivovary stále významnejší aj v dôsledku klesajúcej spotreby na domácom trhu. Tá súvisí so zmenami v preferenciách spotrebiteľov, so zatváraním krčiem na vidieku a so zvyšovaním cien v reštauráciách pri zhoršení finančnej situácie domácností. V roku 2023 dosiahla spotreba v priemere na obyvateľa historické minimum, keď sa zo 136 litrov v roku 2022 znížila na 128 litrov na osobu za rok.