Česká automobilka TPCA v pondelok obnovila výrobu

Praha/Kolín 25. mája (TASR) - Automobilka TPCA v stredočeskom Kolíne obnovila v pondelok výrobu po vyše dvojmesačnej pauze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. To znamená, že v Česku sa už kompletne znovu otvorila produkcia osobných áut. Škoda Auto opäť vyrába od konca apríla a Hyundai od začiatku mája.



TPCA je spoločným podnikom Toyoty, Peugeotu a Citroenu. V závode sa v pondelok vyrobí 300 áut, uviedol hovorca TPCA Tomáš Paroubek. Plnú výrobnú kapacitu 900 áut denne by závod za sprísnených hygienických opatrení mal dosiahnuť v piatok (29. 5.).



TPCA zamestnáva približne 2500 ľudí, pričom do práce sa už vrátili všetci. Závod by mal z dôvodu prípravy produkcie nového modelu Toyoty prijať ďalších zhruba 1000 zamestnancov.