Česká banka znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu piatykrát po sebe

Praha 27. júna (TASR) - Česká centrálna banka vo štvrtok znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu, už piatykrát po sebe, keďže inflácia zostáva nízka a ekonomika vykazuje známky oživenia. TASR o tom informuje na základe správy AP.



Rada Českej národnej banky (ČNB) na júnovom zasadnutí znížila základnú úrokovú sadzbu, ktorá ovplyvňuje aj úroky z hypoték, o 0,5 percentuálneho bodu na 4,75 %. Analytici takéto rozhodnutie očakávali.



ČNB začala znižovať náklady na úvery vlani v decembri, prvýkrát od 22. júna 2022, a to o štvrť percentuálneho bodu. Nasledovali ďalšie redukcie, a to už o pol percentuálneho bodu, na zasadnutiach vo februári, v marci aj máji.



Inflácia v Česku, ktorá v roku 2022 dosiahla 15,1 % a v roku 2023 sa znížila na 10,7 %, v máji 2024 klesla na 2,6 % a priblížila sa tesnejšie k cieľu banky na úrovni 2 %.



Česká ekonomika vzrástla v 1. štvrťroku 2024 medziročne o 0,2 % a medzikvartálne o 0,3 %. Zotavila sa tak z poklesu o 0,2 % v posledných troch mesiacoch 2023.



Mnohé centrálne banky vo svete znižujú náklady na pôžičky, keďže inflácia, ktorá prudko vzrástla po vypuknutí vojny na Ukrajine, sa už spomaľuje.



Európska centrálna banka znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu 6. júna o štvrť bodu na 3,75 % z rekordných 4 %, čím predbehla americkú centrálnu banku, ktorá ešte nezačala so znižovaním sadzieb.