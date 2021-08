Česká banková asociácia zlepšila odhad rastu ekonomiky

Praha 14. augusta (TASR) - Česká banková asociácia (ČBA) zlepšila vyhliadky rastu českej ekonomiky v tomto a budúcom roku. Odhad vylepšila aj v oblasti nezamestnanosti.



Panel ČBA, v ktorom sú zastúpení hlavní ekonómovia bánk, odhaduje, že tento rok vzrastie česká ekonomika o 3,4 %, informoval server novinky.cz. V nasledujúcom roku by sa rast hrubého domáceho produktu (HDP) mal zrýchliť na 4,5 %. V prvom prípade tak ČBA zlepšila odhad oproti pôvodnej prognóze o 0,1 a v druhom o 0,2 percentuálneho bodu. Na porovnanie, vlani česká ekonomika klesla o 5,6 %.



Priemerná nezamestnanosť by podľa ČBA mala tento rok dosiahnuť 4 % a v roku 2022 počíta s jej poklesom na 3,6 %. To je o 0,5 percentuálneho bodu nižšia nezamestnanosť, než ekonómovia v rámci ČBA stanovili v predchádzajúcom májovom odhade.



Schodok verejných financií očakáva banková asociácia tento rok na úrovni 7,3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a verejný dlh by mal vzrásť na 43,5 % HDP. "Vplyv razantných výpadkov príjmov bez prijatia dostatočných opatrení na výdavkovej strane ani v roku 2022 neumožní zníženie schodku verejných financií pod 4,6 %," dodala ČBA. Verejný dlh by sa v takom prípade vyšplhal na 45,5 % HDP.