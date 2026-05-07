Česká centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu vo výške 3,5 %
Autor TASR
Praha 7. mája (TASR) - Česká centrálna banka na svojom štvrtkovom zasadaní rozhodla o ponechaní úrokov na doterajšej úrovni. Svoju dvojtýždňovú repo sadzbu potvrdila vo výške 3,5 %. Tento krok bol v súlade s očakávaniami a banka ním prejavila opatrný postoj. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Centrálna banka krajiny nedávno vyhlásila, že napriek rastúcej inflácii nemá v úmysle ponáhľať sa so sprísňovaním menovej politiky. Najnovšie rozhodnutie banky vyplýva z toho, že zatiaľ posudzuje, aké sú inflačné tlaky prameniace zo zdraženia energií a monitoruje potenciálne sekundárne vplyvy a tiež riziká pre hospodársky rast vyplývajúce z geopolitického napätia a slabšej globálnej ekonomickej aktivity.
Podľa predbežných údajov sa inflácia v Českej republike v apríli už druhý mesiac v rade zrýchlila a dosiahla šesťmesačné maximum 2,5 %. Dostala sa tak nad hodnotu 2 %, ktorá je pre centrálnu banku maximálne prípustná.
