Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Ekonomika

Česká centrálna banka ponechala svoje úrokové sadzby nezmenené

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Štefan Puškáš

ČNB trvá na svojom stanovisku, že podmienky nie sú vhodné na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky.

Autor TASR
Praha 24. septembra (TASR) - Česká národná banka (ČNB) podľa očakávania ponechala v stredu svoje kľúčové úrokové sadzby nezmenené. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a portálu patria.cz.

Banková rada rozhodla, že základná úroková sadzba zostáva na úrovni 3,5 %, na ktorej sa drží od mája, lombardná sadzba na úrovni 4,5 % a diskontná na úrovni 2,5 %.

Analytici predpovedali, že sedemčlenná banková rada nebude so sadzbami hýbať, a to predovšetkým v dôsledku pretrvávajúcich inflačných tlakov najmä v službách. Proti znižovaniu sadzieb hrá tiež oživený záujem o hypotéky, ktorý ďalej tlačí ceny nehnuteľností nahor.

ČNB trvá na svojom stanovisku, že podmienky nie sú vhodné na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky. Ako problém uvádza aj vysoký rast miezd, ktoré v 2. štvrťroku 2025 stúpli medziročne o 7,8 %. Tempo ich rastu tak prekonalo aj vlastné prognózy ČNB.

Zatiaľ čo mnohí analytici stále očakávajú zníženie úrokových sadzieb v budúcom roku, ČNB naznačila, že jej ďalším krokom by mohlo byť aj zvýšenie sadzieb vzhľadom na inflačné tlaky, najmä na vývoj miezd.
.

Neprehliadnite

Zomrela talianska herečka Claudia Cardinale, mala 87 rokov

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby