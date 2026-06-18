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Česká centrálna banka prvýkrát od roku 2022 zvýšila úroky
Infláciu podľa českej centrálnej banky podporuje rast peňažnej zásoby, rast miezd v prvom štvrťroku, prehlbujúci sa rozpočtový deficit a vplyv vojny v Iráne.
Autor TASR
Praha 18. júna (TASR) - Česká národná banka (ČNB) na svojom štvrtkovom zasadaní prvýkrát od roku 2022 zvýšila úroky. Dvojtýždňovú repo sadzbu zdvihla z úrovne 3,50 % na 3,75 %. Banka tento krok urobila napriek nespokojnosti premiéra Andreja Babiša, ktorý sa obáva negatívneho vplyvu vyšších úrokov na poskytovanie úverov. Banka však sprísnenie menovej politiky odôvodňuje domácimi inflačnými rizikami. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Infláciu podľa českej centrálnej banky podporuje rast peňažnej zásoby, rast miezd v prvom štvrťroku, prehlbujúci sa rozpočtový deficit a vplyv vojny v Iráne. Hoci celková inflácia v Česku sa v máji zmiernila na 2,1 % z aprílovej hodnoty 2,5 %, jadrová inflácia sa udržala vyššie, a to na úrovni 2,9 %.
Podľa hlavného ekonóma českého peňažného ústavu Trinity Bank Lukáša Kovandu zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby ČNB o štvrť percentuálneho bodu nebude pre české domácnosti šokom. Napríklad úroky z hypotekárnych úverov totiž už takýto krok čiastočne zohľadňovali.
Infláciu podľa českej centrálnej banky podporuje rast peňažnej zásoby, rast miezd v prvom štvrťroku, prehlbujúci sa rozpočtový deficit a vplyv vojny v Iráne. Hoci celková inflácia v Česku sa v máji zmiernila na 2,1 % z aprílovej hodnoty 2,5 %, jadrová inflácia sa udržala vyššie, a to na úrovni 2,9 %.
Podľa hlavného ekonóma českého peňažného ústavu Trinity Bank Lukáša Kovandu zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby ČNB o štvrť percentuálneho bodu nebude pre české domácnosti šokom. Napríklad úroky z hypotekárnych úverov totiž už takýto krok čiastočne zohľadňovali.