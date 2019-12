Česká CK Neckermann končí, od roku 2020 prevezme zájazdy Marco Polo

Praha 4. decembra (TASR) - Česká cestovná kancelária Neckermann nenašla nového investora a do konca tohto roka ukončí svoju činnosť. Naplánované zájazdy zabezpečí v budúcom roku firma Marco Polo. Informoval o tom v stredu marketingový riaditeľ CK Neckermann Jan Šrámek.



Koncom septembra oznámila insolventnosť britská cestovná kancelária Thomas Cook. Následne insolventnosť vyhlásila dcérska firma Thomas Cook Touristik Gmbh pôsobiaca v Nemecku a ďalšie dcérske spoločnosti v Európe.



"Česká spoločnosť Thomas Cook, s.r.o., vystupujúca pod obchodným názvom Neckermann Cestovní kancelář zatiaľ insolvenčný návrh nepodala. CK Neckermann však bola nútená prerušiť predaj nových zájazdov a postupne začať utlmovať svoje obchodné aktivity," citoval Šrámka server novinky.cz.



Zájazdy s odchodmi do konca tohto roka rieši cestovná kancelária individuálne s klientmi. Uviedla, že sa usiluje zrealizovať maximum už zakúpených pobytov.



Po novom roku prevezme zájazdy Marco Polo. V nasledujúcich dňoch dostanú klienti CK Neckermann žiadosť o súhlas vedúci k formálnemu prevzatiu ich zarezervovaného zájazdu.



Od 23. septembra, keď bol vyhlásený krach spoločnosti Thomas Cook, sa s českou CK Neckermann svojim plánovaným letom vrátilo už viac než 2000 českých klientov. Zhruba rovnakému počtu klientov sa ich dovolenka musela zrušiť.



Do konca tohto roka odcestuje s CK Neckermann na svoju plánovanú dovolenku ďalších približne 380 klientov. Od začiatku budúceho roka má potom svoju dovolenku pri CK Neckermann zarezervovanú ďalších zhruba 1500 klientov.