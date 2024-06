Česká Creditas získala 100 % podiel v slovenskej energetickej GGE

Bratislava 5. júna (TASR) - Česká UCED z portfólia skupiny Creditas získala 100 % podiel v spoločnosti GGE, ktorá je jedným z popredných výrobcov a distribútorov elektriny a tepla na Slovensku. Okrem iného do jej portfólia patrí aj paroplynová Tepláreň Považská Bystrica. Predávajúcim je spoločnosť Infracapital, investičná časť britskej spoločnosti M&G Plc. Akvizíciu už skôr schválili slovenský Protimonopolný úrad a český Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže (ÚOHS). V stredu o tom informovala Creditas, cenu transakcie ale strany nezverejnili.



"Akvizícia je veľkou investičnou príležitosťou a má pre nás výrazný synergický efekt. S paroplynovými zdrojmi a distribúciou energie máme z Česka bohaté skúsenosti a chceme ich ďalej rozvíjať v regióne strednej Európy. Tešíme sa na spoločné zdieľanie skúseností a know-how so skupinou GGE," uviedol investičný riaditeľ UCED Richard Holešinský.



Súčasťou akvizície nie je poľská dcérska spoločnosť Duon. GGE patrí medzi popredné slovenské energetické skupiny. Jej sieť pokrýva 213 megawattov (MW) v oblasti tepla a viac než 70 MW v oblasti elektriny. Investuje do rôznych oblastí energetického priemyslu od výroby elektriny a tepla cez distribúciu až po dodávky. GGE má viac než 90 km tepelných rozvodov a venuje sa budovaniu a prepojovaniu lokálnych distribučných sietí. Jej paroplynová tepláreň v Považskej Bystrici je jedným z najväčších zdrojov založených na kombinovanej výrobe elektriny a tepla na Slovensku.



Skupina Creditas pôsobí v energetike od roku 2013. Jej energetická divízia UCED je jedným z najväčších distribútorov elektriny v Českej republike. Distribučné sústavy zásobujú energiou viac než 7000 stálych odberateľov, patria k nim priemyselné podniky, logistické centrá, administratívne budovy, ale tiež rezidenčné štvrte. Vďaka akvizíciám veľkých energetických zdrojov sa popri distribúcii zameriava aj na výrobu elektriny či tepla a ekologické zdroje. V roku 2023 dosiahla EBITDA skupiny viac než 2,2 miliardy českých korún (88,8 milióna eur).



UCED má ambíciu stať sa lídrom decentralizovanej energetiky v Českej republike. Do roku 2030 plánuje vybudovať energetický blok s výkonom 1000 MW.



(1 EURO = 24,755 CZK)