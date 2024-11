Česká CSG sa stala vlastníkom skupiny výrobcov streliva Kinetic

Bratislava 27. novembra (TASR) - Česká priemyselná skupina CSG sa stala vlastníkom skupiny Kinetic, ktorá združuje popredných amerických výrobcov malokalibrového streliva do pištolí, revolverov, pušiek a brokovníc. Konkrétne ide o značky Federal, Remington, CCI, Speer a Hevi-Shot. Informovala o tom v stredu CSG.



"Táto akvizícia je pre nás zásadným míľnikom, ktorý z nás robí skutočne globálnu skupinu s významným zastúpením v USA. Zároveň sa stávame lídrom v oblasti malokalibrovej munície," uviedol majiteľ skupiny CSG Michal Strnad.



Výrobné závody amerických výrobcov v rámci skupiny sídlia v Minnesote, Arkansase, Idahu a Oregone a zamestnávajú 3800 ľudí. Hlavné sídlo spoločnosti je v meste Anoka v Minnesote a vo fiškálnom roku 2024 dosiahla skupina tržby vo výške 1,5 miliardy USD (1,42 miliardy eur). Vo vedení Kineticu by mal aj po akvizícii zotrvať súčasný manažment na čele s CEO Jasonom Vanderbrinkom.



"Dokončenie akvizície skupiny Kinetic je výsledkom dlhodobej stratégie CSG budovať výrobu a obchod s malokalibrovým strelivom ako ďalší kľúčový pilier jej podnikania popri obrannom, leteckom, automobilovom a železničnom priemysle. Zároveň sa tým napĺňa ďalšia priorita skupiny, a to expanzia na americký trh, na ktorom sa chce CSG postupne etablovať aj s ďalšími produktmi pre obranný aj civilný sektor," doplnila česká skupina.



Hlavnými piliermi podnikania CSG sú obranný a bezpečnostný priemysel, automotive, letecký a železničný priemysel. Kľúčové výrobné podniky spoločnosti sa nachádzajú okrem Českej republiky aj na Slovensku, v Španielsku, Taliansku, Indii, Veľkej Británii a USA, pričom svoje výrobky exportuje do celého sveta.



(1 EUR = 1,0531 USD)