Česká ekonomika by mala solídne rásť aj v budúcom roku
V tomto roku počítajú s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) zhruba na úrovni 2,4 %.
Autor TASR
Praha 29. decembra (TASR) - Česká ekonomika vstúpi do nového roka v slušnej kondícii a väčšina ekonómov očakáva, že sa jej rast udrží minimálne okolo 2 %. V tomto roku počítajú s rastom hrubého domáceho produktu (HDP) zhruba na úrovni 2,4 %. Ak ekonomika nezaznamená nejaké externé šoky, Čechov by podľa analytikov nemal v budúcom roku potrápiť ani rast cien. Informoval o tom server novinky.cz.
V novembri vzrástli spotrebiteľské ceny v Česku medziročne o 2,1 % a podobný vývoj sa čaká aj v nasledujúcich mesiacoch. „Z pohľadu inflácie nás čaká najskôr pokojný rok. Mohla by sa pozrieť aj pod hranicu 2 %, najmä v dôsledku presunu poplatkov za obnoviteľné zdroje energií zo zákazníckych faktúr na štát,“ povedal Novinkám ekonóm Banky Creditas Petr Dufek.
Aj analytik spoločnosti Investika Vít Hradil očakáva spomalenie inflácie v budúcom roku, čo podľa prezidenta Hospodárskej komory Zdeňka Zajíčka vytvára priestor na rast reálnych miezd a prispieva k silnej spotrebe domácností. Tá bude podľa prognózy Hospodárskej komory hlavným motorom rastu aj v budúcom roku.
Okrem politikov a sudcov si od januára vo verejnej sfére polepšia iba príslušníci bezpečnostných zborov a učitelia. Firmy plánujú v budúcom roku zvýšiť základné mzdy zhruba o 4 %, čo presiahne očakávanú infláciu, rast však bude pomalší než v minulých rokoch, vypláva z prieskumu spoločnosti Comp&Ben Asociace.
Podobne ako tento rok aj v tom budúcom sa ekonomika bude podľa všetkého môcť oprieť o domáci dopyt. „Návrat spotrebiteľov do obchodov po tragickom inflačnom období utešene pokračuje a vzhľadom na rastúce mzdy, nízku nezamestnanosť a naďalej objemné úspory nahromadené v období neistoty bude pokračovať ďalej,“ povedal Hradil.
Zásadný pre vývoj českej ekonomiky však bude situácia v Nemecku. „To je pre nás kľúčovým vývozným trhom a jeho dlhodobá slabosť nás brzdí,“ dodal Hradil s tým, že nádeje sa teraz vkladajú do oživenia investičnej aktivity nemeckej vlády v oblasti obrany a infraštruktúry.
Pomôcť by malo aj pokračujúce oživenie ostatných európskych krajín a opadnutie šoku z americkej colnej politiky. V optimistickom scenári sa podľa Hradila Nemecko odrazí od dna, čo posilní český export a podporí aj domácu investičnú aktivitu. Naopak, v pesimistickom variante Nemecko zotrvá v útlme a s ním aj české exportne orientované priemyselné odvetvia. „Osobne sa prikláňam skôr k pozitívnemu výhľadu a predpokladám, že v roku 2026 sa spojí pokračovanie pozitívnych domácich trendov so zlepšením v zahraničí a naša ekonomika si pripíše pekný rast okolo 2,7 %,“ dodal Hradil.
Analytici ČSOB očakávajú na budúci rok rast nemeckej ekonomiky o 0,8 %. Česká ekonomika podľa nich mierne spomalí a porastie tempom na úrovni zhruba 2 %. „Bude to dôsledok dozvukov amerických ciel v európskom priemysle, o niečo výraznejšieho rastu dovozov a mierne slabšieho rastu miezd. Na druhej strane, českej ekonomike môže pomáhať mierne rýchlejší rast Nemecka,“ zhrnul hlavný ekonóm ČSOB Jan Bureš.
Miera nezamestnanosti by mala zotrvať podľa väčšiny ekonómov na tohtoročnej úrovni, teda okolo 4,5 %. Podľa Dufka však pravdepodobne mierne vzrastie. „Tlak na optimalizáciu priemyslu zostane veľmi silný a služby už toľko nových pracovníkov nebudú potrebovať,“ vysvetlil.
Skôr sa však obáva vývoja v zahraničí. „A tým nemyslím iba vojenské konflikty, ale aj situáciu v Európskej únii. Nepredpokladám totiž, že by si už v roku 2026 EÚ uvedomila, že jej hlavným cieľom nie je strmhlavá dekarbonizácia, ale prosperita,“ dodal Dufek.
