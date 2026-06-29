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Česká ekonomika by sa mala na budúci rok zrýchliť na 2,5 %
Oproti novembrovému výhľadu aktualizovaná prognóza mierne znižuje tohtoročné očakávania rastu reálneho HDP.
Autor TASR
Praha 29. júna (TASR) - Hospodárska komora Českej republiky zverejnila upravenú prognózu rastu ekonomiky na zvyšok roka 2026 a začiatok roka 2027. Podľa nej bude česká ekonomika rásť tento rok o 2,1 % a na budúci rok o 2,5 %, napriek situácii na Blízkom východe. Aktualizácia reaguje nielen na dôsledky konfliktu v Perzskom zálive, ale aj na narušenie dodávateľsko-odberateľských reťazcov, vyššiu neistotu vo svetovej ekonomike a na pokračujúce štrukturálne problémy nemeckého hospodárstva. Informoval o tom server iDNES.cz.
Oproti novembrovému výhľadu aktualizovaná prognóza mierne znižuje tohtoročné očakávania rastu reálneho HDP. Dôvodom sú najmä dôsledky konfliktu na Blízkom východe, ktorý zhoršil cenovú aj fyzickú dostupnosť niektorých komodít a zvýšil neistotu, čo sa týka ďalšieho ekonomického vývoja. Česká ekonomika však do tohto ponukového šoku vstupovala v relatívne dobrej kondícii, preto česká hospodárska komora aj naďalej očakáva iba mierne spomalenie rastu.
„Hlavným ťahúňom rastu v tomto aj budúcom roku zostane spotreba domácností,“ povedal tajomník Hospodárskej komory ČR Ladislav Minčič s tým, že jej príspevok k rastu HDP by mal tento rok dosiahnuť 1,3 percentuálneho bodu.
Zahraničný obchod podporí podľa komory rast ekonomiky iba mierne. Vývoz by mal tento rok vzrásť o 4,8 % a dovoz o 5,1 %. Podľa expertov komory zahraničnému obchodu škodí okrem poklesu dopytu strata konkurencieschopnosti českých výrobkov v dôsledku vysokých nákladov, ale aj kurzové riziká alebo silná koruna a administratívna záťaž.
V roku 2027 česká hospodárska komora očakáva zrýchlenie rastu domácej ekonomiky na 2,5 %, a to v dôsledku postupného odznievania negatívnych vplyvov blízkovýchodného konfliktu. Hlavným ťahúňom rastu zostane aj na budúci rok spotreba domácností, na druhej strane, vyšší príspevok než v tomto roku by mali mať fixné investície, spotreba vlády aj čistý export.
Oproti novembrovému výhľadu aktualizovaná prognóza mierne znižuje tohtoročné očakávania rastu reálneho HDP. Dôvodom sú najmä dôsledky konfliktu na Blízkom východe, ktorý zhoršil cenovú aj fyzickú dostupnosť niektorých komodít a zvýšil neistotu, čo sa týka ďalšieho ekonomického vývoja. Česká ekonomika však do tohto ponukového šoku vstupovala v relatívne dobrej kondícii, preto česká hospodárska komora aj naďalej očakáva iba mierne spomalenie rastu.
„Hlavným ťahúňom rastu v tomto aj budúcom roku zostane spotreba domácností,“ povedal tajomník Hospodárskej komory ČR Ladislav Minčič s tým, že jej príspevok k rastu HDP by mal tento rok dosiahnuť 1,3 percentuálneho bodu.
Zahraničný obchod podporí podľa komory rast ekonomiky iba mierne. Vývoz by mal tento rok vzrásť o 4,8 % a dovoz o 5,1 %. Podľa expertov komory zahraničnému obchodu škodí okrem poklesu dopytu strata konkurencieschopnosti českých výrobkov v dôsledku vysokých nákladov, ale aj kurzové riziká alebo silná koruna a administratívna záťaž.
V roku 2027 česká hospodárska komora očakáva zrýchlenie rastu domácej ekonomiky na 2,5 %, a to v dôsledku postupného odznievania negatívnych vplyvov blízkovýchodného konfliktu. Hlavným ťahúňom rastu zostane aj na budúci rok spotreba domácností, na druhej strane, vyšší príspevok než v tomto roku by mali mať fixné investície, spotreba vlády aj čistý export.