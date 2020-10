Česká ekonomika klesne viac, než sa čakalo

Praha 22. októbra (TASR) - Uzatvorenie českej ekonomiky v jarných mesiacoch pre pandémiu nového koronavírusu vrátilo hospodárstvo o niekoľko rokov späť. Teraz česká vláda tlmí biznis znova. Aj keď v miernejšom rozsahu než na jar, nové opatrenia, ktoré začínajú platiť od štvrtka, zasadia hospodárstvu ťažkú ranu. Predpokladajú to zástupcovia priemyslu aj ekonómovia.



"Odhadujeme, že v dôsledku ďalších opatrení môže celkový prepad hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahnuť 10 až 12 %, namiesto pôvodných 8 %, ktoré sme predpokladali pred mesiacom," povedal prezident českého Zväzu priemyslu ČR Jaroslav Hanák, ktorého citoval server iDNES.cz. Ako dodal, všetko bude záležať od toho, ako dlho budú opatrenia trvať, v akom rozsahu, či ako sa celkovú situáciu podarí stabilizovať. Najmä pre maloobchodné prevádzky, ktoré aktuálna uzávera ovplyvňuje najviac, bývajú mesiace na konci roka najdôležitejšie.



Na nepriaznivý vplyv nových opatrení poukázal aj hlavný ekonóm ING Bank Jakub Seidler. "Zatiaľ čo reštrikcie oznámené minulý týždeň ovplyvňovali približne 3 % ekonomiky, prísnejšie obmedzenia sa týkajú zhruba 7 % hrubej pridanej hodnoty ekonomiky," povedal.



Uzatvorenie prevádzok sa nepriamo dotkne aj ďalších sektorov a ich dodávateľov, napríklad v potravinárskom priemysle. "Protiepidemické opatrenia sa tak po dodávateľskom reťazci prelievajú až do výrobného sektora. Viacero firiem dodáva stroje a vybavenie do uzatvorených prevádzok. Neistota znižuje investície," dodal Hanák.



Ďalšie uzatvorenie ekonomiky okrem toho zníži záujem ľudí nakupovať. Nervozita bude ešte stúpať - a nepôjde iba o pracovníkov či majiteľov zatvorených prevádzok. Už teraz sa ľudia v maloobchode obávajú, že vianočné nákupy môžu byť aj o 20 % nižšie. A to aj v prípade, že sa kamenné predajne pred Vianocami stihnú otvoriť.