Česká ekonomika prechádza miernou recesiou

Praha 9. novembra (TASR) - Česká ekonomika aktuálne prechádza miernou recesiou, medzikvartálne nastal prepad približne o štyri desatiny percenta. V stredu to uviedol český minister financií Zbyněk Stanjura. Za problém to nepovažuje, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je to výsledok zníženého domáceho dopytu. Už začínajú fungovať opatrenia Českej národnej banky, ktorá začala zvyšovať úrokové miery ako jedna z prvých centrálnych bánk. Dnes sa ukazuje, že to bolo správne rozhodnutie," povedal Stanjura.



Ministerstvo očakáva, že podobný trend by mohol byť aj vo štvrtom a v prvom kvartáli budúceho roka. "Ja to nepovažujem za veľký problém. Stále máme najnižšiu nezamestnanosť v rámci EÚ, tu neočakávame žiadnu zmenu," komentoval situáciu minister s tým, že percento nezamestnanosti očakáva aj budúci rok na úrovni 3,1 % v ročnom priemere.



"Ekonómovia to väčšinou označujú za technickú recesiu alebo plytkú recesiu," dodal minister financií. Hlavnou príčinou je podľa neho znížená spotreba domácností. "To znamená vysoké ceny, vysoká inflácia, tým pádom sa znižuje spotreba a znižuje sa akceptácia zákazníkov u niektorých komodít a služieb také vysoké ceny platiť," spresnil.



Poprel, že by sa Česko nachádzalo v stagflácii. "To určite nie sme. Nedá sa to porovnať so situáciou v 70. rokoch, najmä v Spojených štátoch," reagoval minister na varovania niektorých ekonómov.



Podľa novembrovej makroekonomickej predikcie však české hospodárstvo medziročne porastie. Ministerstvo financií zlepšilo odhad rastu HDP z 2,2 na 2,4 %. Podľa Stanjuru je to vďaka výsledkom z 1. polroka, kedy ekonomika rástla.



Stanjura chce zároveň budúci rok priniesť legislatívne návrhy, ktoré znížia štrukturálny deficit.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)